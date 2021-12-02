Евгений Кошевой сделал трогательное тату для жены: Теперь мы одной крови (фото)

Известный юморист с супругой впервые посетили тату-салон. Они решили еще больше укрепить свои отношения и набили одинаковые надписи

Евгений Кошевой сделал первую татуировку / Фото: Инстаграм

Евгений Кошевой, который рассказал о тяжелых родах жены Ксении, поделился с поклонниками кадрами процесса нанесения татуировок. До этого комедийный актер их ни разу не делал.

Вперед, за новыми ощущениями, – написал он.

Судя по сториз, от ощущений комик оказался не в восторге. Очевидно, что это было очень больно, ведь когда жена поинтересовалась, что он чувствует – Женя еле сдерживал эмоции и чуть не заплакал.

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Оказалось, что свои тату Кошевой посвятил самым близким людям – супруге и дочерям Варваре и Серафиме. Он набил первые буквы их имен "KseVarSim", а также надпись на латыни "mihi reginae aeternus", что в переводе означает "навсегда мои королевы".

Фото: Instagram

Ксения тоже присоединилась к мужу, но сделала себе только одну татуировку под грудью.

Теперь мы еще больше с тобой одной крови, – обратился Евгений к жене.

Фото: Instagram

Несмотря на то, что юморист в первый раз посещал тату-салон, он уже дал шуточный совет своим поклонникам – никогда не засыпать во время сеанса.

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