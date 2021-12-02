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Євген Кошовий зробив зворушливе тату для дружини: Тепер ми однієї крові (фото)

Марина Григоренко Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"
2 грудня, 17:03
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Відомий гуморист із дружиною вперше відвідали тату-салон. Вони вирішили ще більше зміцнити свої відносини та набили однакові написи
Євген Кошовий зробив перше татуювання
Євген Кошовий зробив перше татуювання / Фото: Инстаграм

Євген Кошовий, який розповів про важкі пологи дружини Ксенії, поділився із шанувальниками кадрами процесу нанесення татуювань. До цього комедійний актор їх жодного разу не робив.

Вперед, за новими відчуттями, – написав він.

Судячи зі сторіз, від відчуттів комік виявився не в захваті. Очевидно, що це було дуже боляче, адже коли дружина поцікавилася, що він відчуває – Женя ледве стримував емоції і мало не заплакав.

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Виявилося, що свої тату Кошовий присвятив найближчим людям – дружині та дочкам Варварі та Серафимі. Він набив перші літери їхніх імен "KseVarSim", а також напис латинською мовою "mihi reginae aeternus", що в перекладі означає "назавжди мої королеви".

Фото: Instagram

Ксенія теж приєдналася до чоловіка, але зробила лише одне татуювання під грудьми.

Тепер ми ще більше з тобою однієї крові, – звернувся Євген до дружини.

Фото: Instagram

Незважаючи на те, що гуморист вперше відвідав тату-салон, він вже дав жартівливу пораду своїм шанувальникам – ніколи не засинати під час сеансу.

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Марина Григоренко
Марина Григоренко Редакторка проєкту "Зірки"

Професія журналіста була цікава ще зі школи, тому закінчила Національний авіаційний університет з цієї ж спеціальності. Продовжую навчання журналістиці на магістратурі у КНУ ім. Т.Г. Шевченка. Під час навчання встигла попрацювати як стажист на Новому каналі та на «UA:Перший».

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