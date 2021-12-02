Євген Кошовий зробив зворушливе тату для дружини: Тепер ми однієї крові (фото)

Євген Кошовий, який розповів про важкі пологи дружини Ксенії, поділився із шанувальниками кадрами процесу нанесення татуювань. До цього комедійний актор їх жодного разу не робив.
Вперед, за новими відчуттями, – написав він.
Судячи зі сторіз, від відчуттів комік виявився не в захваті. Очевидно, що це було дуже боляче, адже коли дружина поцікавилася, що він відчуває – Женя ледве стримував емоції і мало не заплакав.
Виявилося, що свої тату Кошовий присвятив найближчим людям – дружині та дочкам Варварі та Серафимі. Він набив перші літери їхніх імен "KseVarSim", а також напис латинською мовою "mihi reginae aeternus", що в перекладі означає "назавжди мої королеви".
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Ксенія теж приєдналася до чоловіка, але зробила лише одне татуювання під грудьми.
Тепер ми ще більше з тобою однієї крові, – звернувся Євген до дружини.
Незважаючи на те, що гуморист вперше відвідав тату-салон, він вже дав жартівливу пораду своїм шанувальникам – ніколи не засинати під час сеансу.
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