Євген Кошовий зробив зворушливе тату для дружини: Тепер ми однієї крові (фото)

Відомий гуморист із дружиною вперше відвідали тату-салон. Вони вирішили ще більше зміцнити свої відносини та набили однакові написи

Євген Кошовий зробив перше татуювання / Фото: Инстаграм

Євген Кошовий, який розповів про важкі пологи дружини Ксенії, поділився із шанувальниками кадрами процесу нанесення татуювань. До цього комедійний актор їх жодного разу не робив.

Вперед, за новими відчуттями, – написав він.

Судячи зі сторіз, від відчуттів комік виявився не в захваті. Очевидно, що це було дуже боляче, адже коли дружина поцікавилася, що він відчуває – Женя ледве стримував емоції і мало не заплакав.

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Виявилося, що свої тату Кошовий присвятив найближчим людям – дружині та дочкам Варварі та Серафимі. Він набив перші літери їхніх імен "KseVarSim", а також напис латинською мовою "mihi reginae aeternus", що в перекладі означає "назавжди мої королеви".

Фото: Instagram

Ксенія теж приєдналася до чоловіка, але зробила лише одне татуювання під грудьми.

Тепер ми ще більше з тобою однієї крові, – звернувся Євген до дружини.

Фото: Instagram

Незважаючи на те, що гуморист вперше відвідав тату-салон, він вже дав жартівливу пораду своїм шанувальникам – ніколи не засинати під час сеансу.

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