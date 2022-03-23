Фагот показал опустевшие улицы столицы: "Хочется увидеть Киев наполненный людьми и автомобильными пробками"

Музыкант проехался по Киеву и показал столицу Украины в военный период. Улицы мало напоминают привычную атмосферу, на них тихо и безлюдно

Фагот показал опустевший Киев / Фото: instagram.com/fahot

Лидер группы "ТНМК" Олег Михайлюта, известный под псевдонимом Фагот, сейчас защищает Украину в рядах территориально обороны, как и многие его коллеги.

О том, что столица Украины изменилась за время войны уже говорил музыкант Тарас Тополя, но Фагот показал, как сейчас выглядит Киев.

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В своем Instagram-аккаунте Михайлюта показал, как проехался по столичным улочкам, где стало непривычно тихо и безлюдно. Война заставила многих киевлян покинуть свой дом, а те, кто остались в столице стараются как можно реже выходить на улицу.

Никогда не думал, что буду такое чувствовать, но хочется увидеть Киев наполненный людьми и автомобильными пробками…хочется жизни, насыщенной любовью и радостями… знаю много людей, которые мыслят также… именно поэтому мы обречены на победу. Все будет Украина! – подписал публикацию Фагот.

Напомним, что многие украинские звезды взяли в руки оружие вступили в ряды теробороны. Так, родину пошли защищать: лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, рэпер Yarmak, лидер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, продюсер Игорь Кондратюк, хореограф и танцор Дмитрий Дикусар и многие другие.

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