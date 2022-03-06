Святослав Вакарчук вступил в ряды львовской теробороны

Фронтмен рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук будет защищать независимость Украины в рядах львовской территориальной обороны

Святослав Вакарчук вступил в ряды теробороны / Фото: Instagram

Многие мужчины из украинского шоу-бизнеса взяли в руки оружие, чтобы защищать границы и суверенитет Украины. Среди членов территориальной обороны оказались продюсер Игорь Кондратюк, музыкант Андрей Хлывнюк, рэпер Yarmak, танцор Дмитрий Дикуссар и другие.

Лидер группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук также решил присоединиться к коллегам, чтобы оборонять свою родную землю от захвата российский войск.

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О том, что музыкант стал одним из бойцов львовской территориальной обороны сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Офицер запаса, музыкант и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук присоединился к территориальной обороне Львовщины. Призываем всех небезразличных приобщаться к защите Отчизны! – написал он в публикации в Telegram-канале.

Святослав Вакарчук с главой Львовской ОВА / Фото: Telegram

Напомним, что ранее Никита Добрынин вступил в ряды территориальной обороны Киева. Также участник "Холостячки" Макс Тарапата отправился защищать столицу.

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