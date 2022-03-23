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Фагот показав спорожнілі вулиці столиці: "Хочеться побачити Київ, наповнений людьми та автомобільними пробками"

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23 березня, 00:11
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Музикант проїхався Києвом і показав столицю України у воєнний період. Вулиці мало нагадують звичну атмосферу, на них тихо та безлюдно
Фагот показав спорожнілий Київ
Фагот показав спорожнілий Київ / Фото: instagram.com/fahot

Лідер гурту "ТНМК" Олег Михайлюта, відомий під псевдонімом Фагот, зараз захищає Україну в лавах територіальної оборони, як і багато його колег.

Про те, що столиця України змінилася за час війни, вже говорив музикант Тарас Тополя , але Фагот показав, як зараз виглядає Київ.

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У своєму Instagram- акаунті Михайлюта показав, як проїхався столичними вуличками, де стало незвично тихо і безлюдно. Війна змусила багатьох киян залишити свій будинок, а ті, хто залишився у столиці, намагаються якомога рідше виходити на вулицю.

Ніколи не думав, що таке відчуватиму, але хочеться побачити Київ наповнений людьми та автомобільними пробками… хочеться життя, насиченим любов'ю та радощами… знаю багато людей, які мислять також… саме тому ми приречені на перемогу. Все буде Україною! – підписав публікацію Фагот.

Нагадаємо, що багато українських зірок взяли до рук зброю вступили до лав тероборони. Так, батьківщину пішли захищати: лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк , репер Yarmak , лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук , продюсер Ігор Кондратюк , хореограф та танцюрист Дмитро Дікусар і багато інших.

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