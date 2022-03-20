Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя сравнил столицу с крепостью: Киев взять нереально

Участники группы "Антитіла", включая фронтмена Тараса Тополю, еще до войны вступили в ряды территориальной обороны Киева. Музыканты рассказали о том, как изменился Киев

Тарас Тополя рассказал, как работает тероборона Киева / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя, который ранее в комментарии "Сегодня" рассказал о теоробороне и о том, как он говорит с детьми о войне, защищает Киев уже 25 дней. По словам музыканта, ранее Киев был менее защищен, но сейчас у врага намного меньше шансов захватить столицу.

Если в начале войны Киев был городом, который превращался в крепость, то сейчас это уже крепость, умноженная на 2. Киев взять нереально. Особенно теми силами, которые есть у орков. И это благодаря тому, что тысячи гражданских людей взяли оружие в руки и вступили в ряды территориальной обороны. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Победим! – сказал Тарас в интервью 24 каналу.

Тарас Тополя рассказал об обороне Киева от российских оккупантов / Фото: instagram.com/tarastopolia

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Отметим, что группа "Антитіла" – не единственные представители украинского шоу-бизнеса, которые встпуили в ряды территориальной обороны. Так, родину пошли защищать: лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, ведущий и экс-герой "Холостяка" Никита Добрынин, лидер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, участник группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, украинский кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, хореограф и танцор Дмитрий Дикусар и многие другие.

Тем временем нашу страну также поддерживают и за рубежом. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Кроме этого, актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.