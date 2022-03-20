Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Мариуполь 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Все о спикере СБУ

Лине Костенко - 92

"Враги" РФ

Совет от Притулы

Решение Делона

Концерты Монатика
СЕГОДНЯ Звезды Украинские

Лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя сравнил столицу с крепостью: Киев взять нереально

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
20 марта, 17:27
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Участники группы "Антитіла", включая фронтмена Тараса Тополю, еще до войны вступили в ряды территориальной обороны Киева. Музыканты рассказали о том, как изменился Киев
Тарас Тополя рассказал, как работает тероборона Киева
Тарас Тополя рассказал, как работает тероборона Киева / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя, который ранее в комментарии "Сегодня" рассказал о теоробороне и о том, как он говорит с детьми о войне, защищает Киев уже 25 дней. По словам музыканта, ранее Киев был менее защищен, но сейчас у врага намного меньше шансов захватить столицу.

Если в начале войны Киев был городом, который превращался в крепость, то сейчас это уже крепость, умноженная на 2. Киев взять нереально. Особенно теми силами, которые есть у орков. И это благодаря тому, что тысячи гражданских людей взяли оружие в руки и вступили в ряды территориальной обороны. Слава Вооруженным Силам Украины! Слава Украине! Победим! – сказал Тарас в интервью 24 каналу.

Тарас Тополя рассказал об обороне Киева от российских оккупантов
Тарас Тополя рассказал об обороне Киева от российских оккупантов / Фото: instagram.com/tarastopolia

Реклама

Отметим, что группа "Антитіла" – не единственные представители украинского шоу-бизнеса, которые встпуили в ряды территориальной обороны. Так, родину пошли защищать: лидер "Бумбокса" Андрей Хлывнюк, ведущий и экс-герой "Холостяка" Никита Добрынин, лидер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, участник группы ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, украинский кинорежиссер Ахтем Сеитаблаев, хореограф и танцор Дмитрий Дикусар и многие другие.

Тем временем нашу страну также поддерживают и за рубежом. Например, легендарная группа Queen открыла сбор средств для помощи Украине. Кроме этого, актриса и соведущая "Оскара" Эми Шумер предложила продюсерам премии пригласить в эфир Владимира Зеленского, чтобы он рассказал американцам правду о войне в Украине и агрессии РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Боевой медик Семидьянова Ольга из Марганца Днепропетровской обл. Мать-героиня, которая вместе с мужем-военным воспитывала 12 детей, в первые дни войны ушла на фронт. Спасала украинских бойцов под вражеским огнем. Была тяжело ранена – российские войска обстреляли из танков, поэтому экипировка не спасла. Вскоре погибла.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Старший лейтенант Черный Владимир, десантник из 25-й Сичеславской бригады ВДВ. Благодаря его умелым действиям при защите Волновахи Донецкой области было уничтожено около 50 оккупантов, танк Т-72 и взяты в плен пять российских захватчиков. За личное мужество представлен к званию Герой Украины с вручением ордена “Золотая Звезда”.
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять