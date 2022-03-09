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Місто може спати спокійно: Даніель Салем показав, з ким захищає Одесу

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 березня, 13:59
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Ведучий телеканалу "Україна" Даніель Салем поділився фото разом із іншими військовими з тероборони Одеси. Наразі вони захищають межі улюбленого міста
Даніель Салем поділився фото з бійцями з тероборони
Даніель Салем поділився фото з бійцями з тероборони / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніель Салем ще на початку війни вступив до лав територіальної оборони міста Одеса, де вже тривалий час проживає зі своєю сім'єю.

Служіння іншим – це орендна плата, яку ви платите за вашу кімнату на Землі. З гордістю служу тобі, моя Україно. За кожного з вас, хлопці, стоятимуть горою! За 12 днів ми стали сім'єю! – поділився Салем фото з іншими захисниками на своїй сторінці у соціальній мережі.

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Передплатники ведучого каналу "Україна" засипали його словами подяки: "Молимося за вас, наші захисники!", "Місто може спати спокійно", "Хлопці – ви найкращі у світі! Бережи вас Господь! Повертайтеся живими додому".

Раніше Даніель Салем розповідав, що у Лівані, де він провів дитинство, часто потрапляв до екстремальних ситуацій. Рішення піти до армії, поділився ведучий, допомогло йому зберегти життя.

Процес знищення дуже класна штука, особливо для хлопчика, і я думаю, що якби не армія, то я не дожив би до 37 років. Постійно якісь неприємності шукав завжди якусь гарячу точку в нашому регіоні, а там це було дуже легко знайти, – розповів Салем, який під час військових дій навіть отримав кульове поранення.

Марія Коробова
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