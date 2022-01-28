Ирма Витовская призвала говорить на украинском: Русский – агрессивный, на нем хорошо ссориться

Ирма Витовская объяснила, что украинцам лучше переходить на украинский – он гораздо мелодичнее.
Русский язык является очень динамичным, агрессивным, и на нем хорошо ссориться, так чтобы дошло навсегда. Он действительно эволюционировал в такую себе "зоновскую" модель, – отметила актриса в интервью YouTube-каналу "Перо Фортуни".
Артистка добавила, до 20 лет сама говорила на русском, а до войны с Россией и снималась в русскоязычных проектах.
Мой русский язык совершенно другой, чем у тех, кто думает, что он говорит на русском языке, – подчеркнула Ирма.
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Актриса обратила внимание, что важно понимать специфику языка.
Украинский язык из гортани идет, он как санскрит, и когда украинский язык и российские звуки – это самое ужасное, что можно услышать,
По словам Витовской, когда россияне смеются над украинским языком и называют его "южнорусским говором", но на самом деле этот "говор" – украинский.
Когда дыхание идет украинское, а навязана в словаре другая "партитура", это просто извращение, я вам скажу. Поэтому возвращайтесь к украинскому языку, вы тогда интеллигентнее звучите, вас приятно слышать тогда, оно органично.
Ранее Ирма Витовская эксклюзивно для "Сегодня" прокомментировала скандальное заявление Снежаны Егоровой.