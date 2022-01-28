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Ирма Витовская призвала говорить на украинском: Русский – агрессивный, на нем хорошо ссориться

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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28 января, 14:40
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В своем новом интервью популярная актриса Ирма Витовская отметила, что уст украинцев русский звучит неорганично и неестественно
Ирма Витовская объяснила, почему стоит переходить на украинский язык
Ирма Витовская объяснила, почему стоит переходить на украинский язык / Фото: Скриншот из YouTube

Ирма Витовская объяснила, что украинцам лучше переходить на украинский – он гораздо мелодичнее.

Русский язык является очень динамичным, агрессивным, и на нем хорошо ссориться, так чтобы дошло навсегда. Он действительно эволюционировал в такую себе "зоновскую" модель, – отметила актриса в интервью YouTube-каналу "Перо Фортуни".

Артистка добавила, до 20 лет сама говорила на русском, а до войны с Россией и снималась в русскоязычных проектах.

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Мой русский язык совершенно другой, чем у тех, кто думает, что он говорит на русском языке, – подчеркнула Ирма.

Актриса обратила внимание, что важно понимать специфику языка.

Украинский язык из гортани идет, он как санскрит, и когда украинский язык и российские звуки – это самое ужасное, что можно услышать,

Ирма Витовская объяснила, почему украинский язык звучит лучше русского
Ирма Витовская объяснила, почему украинский язык звучит лучше русского / Фото: Скриншот из YouTube

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По словам Витовской, когда россияне смеются над украинским языком и называют его "южнорусским говором", но на самом деле этот "говор" – украинский.

Когда дыхание идет украинское, а навязана в словаре другая "партитура", это просто извращение, я вам скажу. Поэтому возвращайтесь к украинскому языку, вы тогда интеллигентнее звучите, вас приятно слышать тогда, оно органично.

Ранее Ирма Витовская эксклюзивно для "Сегодня" прокомментировала скандальное заявление Снежаны Егоровой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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