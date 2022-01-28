Ірма Вітовська закликала говорити українською: Російська – агресивна, на ній добре сваритися

Ірма Вітовська пояснила, що українцям краще переходити на українську – він набагато мелодійніший.
Російська мова є дуже динамічною, агресивною, нею добре сваритися, так щоб дійшло назавжди. Вона справды еволюціонував у таку собі "зонівську" модель, – зауважила акторка в інтерв'ю YouTube-каналу "Перо Фортуні".
Артистка додала, до 20 років сама говорила російською, а до війни з Росією і знімалася у російськомовних проєктах.
Моя російська мова зовсім інша, ніж у тих, хто думає, що вона говорить російською мовою, – наголосила Ірма.
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Акторка звернула увагу, що важливо розуміти специфіку мови.
Українська мова з гортані йде, вона як санскрит, і коли українська мова та російські звуки – це найжахливіше, що можна почути,
За словами Вітовської, коли росіяни сміються з української мови і називають її "південноруською говіркою", але насправді ця "говірка" – українська.
Коли подих йде українське, а нав'язана у словнику інша "партитура", це просто збочення, я вам скажу. Тому повертайтеся до української мови, ви тоді інтелігентніше звучите, вас приємно чути тоді, воно органічно.
Раніше Ірма Вітовська ексклюзивно для "Сьогодні" прокоментувала скандальну заяву Сніжани Єгорової.