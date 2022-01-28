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Ірма Вітовська закликала говорити українською: Російська – агресивна, на ній добре сваритися

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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28 січня, 14:40
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У своєму новому інтерв'ю популярна актриса Ірма Вітовська зазначила, що уст українців звучить неорганічно і неприродно
Ірма Вітовська пояснила, чому варто переходити на українську мову
Ірма Вітовська пояснила, чому варто переходити на українську мову / Фото: Скріншот з YouTube

Ірма Вітовська пояснила, що українцям краще переходити на українську – він набагато мелодійніший.

Російська мова є дуже динамічною, агресивною, нею добре сваритися, так щоб дійшло назавжди. Вона справды еволюціонував у таку собі "зонівську" модель, – зауважила акторка в інтерв'ю YouTube-каналу "Перо Фортуні".

Артистка додала, до 20 років сама говорила російською, а до війни з Росією і знімалася у російськомовних проєктах.

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Моя російська мова зовсім інша, ніж у тих, хто думає, що вона говорить російською мовою, – наголосила Ірма.

Акторка звернула увагу, що важливо розуміти специфіку мови.

Українська мова з гортані йде, вона як санскрит, і коли українська мова та російські звуки – це найжахливіше, що можна почути,

Ірма Вітовська пояснила, чому українська мова звучить краще за російську
Ірма Вітовська пояснила, чому українська мова звучить краще за російську / Фото: Скріншот з YouTube

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За словами Вітовської, коли росіяни сміються з української мови і називають її "південноруською говіркою", але насправді ця "говірка" – українська.

Коли подих йде українське, а нав'язана у словнику інша "партитура", це просто збочення, я вам скажу. Тому повертайтеся до української мови, ви тоді інтелігентніше звучите, вас приємно чути тоді, воно органічно.

Раніше Ірма Вітовська ексклюзивно для "Сьогодні" прокоментувала скандальну заяву Сніжани Єгорової.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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