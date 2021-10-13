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Иванна Онуфрийчук официально не расписана со своим супругом-миллионером

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 октября, 13:51
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Иванна Онуфрийчук в эксклюзивном интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале Украина рассказала об отношениях с супругом Алмазом
Иванна Онуфрийчук рассказала о браке с супругом-миллионером
Иванна Онуфрийчук рассказала о браке с супругом-миллионером / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

В начале года Иванна Онуфрийчук со своими избранником – казахским миллионером Алмазом сыграли роскошную свадьбу на Мальдивах. Гостей развлекали топ-артисты: Dan Balan, MONATIK. Также на мероприятии выступил Амадор Лопес с группой RUMBERO’S. Ведущими были Александр Белов и Екатерина Варнава.

Но в интервью программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" Иванна призналась, они с Алмазом до сих пор официально не оформили отношения.

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Потому что у нас возник спор с мужем – я хочу расписаться в Украине, он – в Швейцарии. Но вопрос в том, что в Швейцарии около полутора лет не оформляли браки и сейчас образовалась такая очередь, что нам дают даты через три месяца, через полгода, на следующий год. И мы сейчас думаем, как это и где сделать быстрее. Поэтому это пока под вопросом, – объяснила ситуацию телеведущая.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук / Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Но на этом разногласия пары не заканчиваются. Оказывается, Алмазу не все фото Иванны нравятся в Instagram.

Его раздражает, если я выставлю обнаженную ногу или глубокое декольте, – призналась телеведущая.

Не одобрял избранник Иванны, что она стала ведущей проекта "Танці з зірками". Но ведущая не прислушалась к его мнению и подписала контракт. Иванна добавила, что карьера для нее очень важна.

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Смотрите эксклюзивное интервью Иванны Онуфрийчук:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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