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Jerry Heil запишет совместную песню с фанатами: Путин, иди домой!

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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7 марта, 17:18
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Jerry Heil решила объединиться со своими поклонниками и написать новый хит, посвященный противостоянию украинской армии с российскими оккупантами
Jerry Heil вместе с поклонниками напишет песню про войну в Украине
Jerry Heil вместе с поклонниками напишет песню про войну в Украине / Фото: instagram.com/thejerryheil

Украинские музыканты продолжают творить даже в период войны. Правда, теперь в их песнях больше патриотического контекста и антипутинских лозунгов.

Следом за анонсированной песней Верки Сердючки про Путина, свой трек решила написать и молодая певица Jerry Heil. Ее музыкальная композиция обещает быть очень необычной, ведь текст для нее напишут поклонники исполнительницы.

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В своем Instagram-аккаунте Jerry Heil предложила каждому желающему написать строчки для песни о противостоянии украинского народа, его силе и несокрушимости.

Народ! Пишем совместно песню о событиях, о сильном духе, о уже возникших мэмах (потому что мы умеем смеяться при любых условиях, такова наша украинская особенность). С вас строки (любое количество, раскройте свой потенциал по максимуму!) в комментах – а я все соберу – и выпустим скоро этот трек в честь нашей победы и мира на родной земле! – предложила фанатам певица.

В комментариях под постом поклонники исполнительницы уже начали проявлять свой творческий потенциал и писать первые куплеты.

Сама Jerry Heil уже успела записать небольшое домашнее видео с новой песней, посвященной Владимиру Путину – "PUTIN, GO HOME".

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Это украинская революционная песня #ХУТІНПУЙЛО стала народной 8 лет назад и с тех пор не было ни дня, чтобы она "вылетела в окно". Украинское название песни — это традиционное ругательство, но я сделала его более вежливым на английском языке, так что теперь это #PUTINGOHOME, и теперь пришло время всему миру спеть его вместе, – написала певица.

Ранее российский певец Стас Михайлов заявил, что Россия не воюет с Украиной. Он считает, что сейчас нужно поддерживать Путина, а санкции назвал войной Запада против России.

Мы также писали, что украинские исполнители прокомментировали скандальное заявление Баскова.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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