Как сейчас живет победившая рак Мика Ньютон и чем занимается в США

Украинская певица покинула родную страну в 2011 году после выступления на "Евровидении". За эти годы в ее жизни произошло множество изменений и непредсказуемых событий. Рассказываем, как сейчас живет звезда

Как сейчас живет Мика Ньютон после рака яичника. / Фото: instagram.com/mikanewton

В прошлом году Мика Ньютон впервые призналась, что у нее был рак яичника, который ей удалось побороть . Она долго скрывала болезнь, но все же решилась об этом рассказать.

Рак яичника у известной украинки диагностировала через год после ее свадьбы – в 2019 году. Как рассказывала сама знаменитость, хоть она и лечилась в США, но поставили диагноз ей в Украине.

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Сейчас Мика Ньютон "вернулась к жизни" после болезни и активно делится в Instagram своими эмоциями и мыслями з 175 тысячами подписчиков. В общем, она рассказывает о своей жизни в Штатах и вспоминает борьбу с раком.

В сентябре 2021 года Мика написала пост, где рассказала, что болезнь изменила ее жизнь навсегда. Также она призвала всех женщин не пренебрегать своим здоровьем и иногда ходить на обследование к врачу.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Это изменило меня навсегда. Дорогие женщины, пожалуйста, не ждите, когда что-нибудь заболит, чтобы обратиться к врачу. К сожалению, выявить рак яичников на ранних стадиях очень тяжело. Мне не повезло. Пожалуйста, ходите к врачу хотя бы раз в год, – написала звезда.

Кроме того, Ньютон поделилась с поклонникам историей, что ее домашний любимец – лабрадор Моцарт, которому в этом году исполнилось уже девять лет – также поборол рак. Звезда рассказала, что заметила подозрительную черную маленькую точку на его ухе и, как оказалось, это была меланома.

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Фото: скриншот instagram/mikanewton

Ему уже сделали большую операцию, он хорошо восстановился. К счастью, ему не понадобится химиотерапия! Я хотела бы, чтобы он мог сказать мне, что он действительно чувствует после всего, – объясняла артистка.

В этом году Мика Ньютон вместе с любимым отмечали третью годовщину своей свадьбы и седьмую годовщину – любви. Напомним, зимой 2018 года артистка стала женой владельца модельного агентства Saint Agency Криса Сааведра (агентство занимается поиском и продвижением актеров и моделей, – Ред.). Хотя свадьбу молодожены сыграли в США, но девичник певица отпраздновала в Украине.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Три года пролетели так быстро. Мы так много пережили за последние два года, но то, что я люблю у нас, это то, что, несмотря ни на что, мы всегда хорошо смеемся вместе, – отметила Мика.

А накануне годовщины любимый Ньютон праздновал день рождения, с чем и поздравила его жена в Сети.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

С днем рождения мой любимый человек! Мой муж! Мой лучший! Я понятия не имею, что бы я делала без тебя. Лучше всего наблюдать, как ты растешь каждый год, и я очень горжусь всем, чего ты достиг. Твое сердце золотое.

Отметим, что Мика – та еще фанатка... кофе! Они очень часто постит фото с чашкой теплого напитка на эстетическом фоне, желая фолловерам доброго утра.

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Фото: скриншот instagram/mikanewton

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Также Мика отметила в Instagram, что в этом году исполнилось 10 лет, как она перебралась в Лос-Анджелес. Она вспомнила, как ей в 2011 году было нелегко.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Я не знала людей, не могла говорить по-английски. Я оставила родных и друзей. Но я ни на секунду не пожалела о своем выборе. Быть иммигрантом нелегко, и мне пришлось упорно работать, чтобы быть там, где я сейчас. Сегодня я действительно горжусь собой, – написала артистка.

Сейчас Мика Ньютон, как и все, готовится к новогодним праздникам и с нетерпением ждет чуда. Она уже украсила свой дом яркими декорациями и игрушками.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Также Мика отметила Рождество в любимой гостинице в Лас Вегасе, где сделала несколько ярких фото и отметила кухню заведения.

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Фото: скриншот instagram/mikanewton

Скандал на "Евровидении"

Напомним, что в 2011 году певица с песней Angel заняла четвертое место на "Евровидении". Однако, как оказалось, во время украинского нацотбора на конкурс состоялась накрутка голосов за Мику Ньютон. Поэтому должно было состояться повторное голосование, но из-за отказа других участников на "Евровидение" поехала именно Мика.