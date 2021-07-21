Как выглядит рабочий день телеведущей – личный опыт Анны Пановой

Телеведущая возвращается к сообщениям информагентств примерно каждые 15 минут, чтобы ничего не пропустить. В течение дня ее также ждет планерка, грим и эфир

Анна Панова рассказала, как выглядит рабочий день телеведущей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая праймовых выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Анна Панова, которая недавно нарвалась на аферистов, рассказала о своем распорядке дня и особенностях работы в теленовостях.

Первое, что выделила телеведущая – это обознанность в том, что происходит в мире:

А правда, что вы приходите на работу примерно за час до эфира? Такой вопрос я слышу постоянно. Нет, неправда. Мой рабочий день выглядит так: 8:00 с утра и целый день – просмотр лент новостей. Это первое, что я делаю проснувшись.

Телеведущая возвращается к сообщениям информагентств примерно каждые 15 минут, чтобы ничего не пропустить:

А вдруг где-то очередной взрыв на складе боеприпасов, захват заложников и т. д. – и потребуется экстренный выпуск? Я в курсе происходящего ВСЕГДА.

В 11:00 происходит планерка. Во времена пандемии телеведущая подключается к совещанию по Zoom. Команда анализирует, что произошло в Украине и мире за ночь и с утра, какие события ожидаются в течение дня.

Во время планерки корреспонденты из регионов, международная редакция, киевский ньюзрум – все наперебой предлагают свои темы. Отбирают для зрителей самое-самое актуальное и интересное, что попадет в праймовый выпуск новостей.

Анна Панова / Фото: пресс-служба

С 13:00 телеведущая уже на канале. Вместе с командой актуализирует повестку дня, ведь новости продолжают сыпаться в информационные ленты. Что-то из запланированного отпадает, добавляется что-то новое.

Уже в 14:00 ведущая идет на грим. Вместе с мытьем головы и укладкой он занимает 40 минут. Около 15:00 работа над предстоящим выпуском начинает закипать.

Анна Панова рассказала, как проходит ее работа над выпуском:

Моя работа – написать свои эфирные тексты: подводки к сюжетам, информационные сообщения. Со съемок возвращаются журналисты. Советуемся, как лучше и интереснее подать историю, каких экспертов дописать для полноты картины.

Телеведущая говорит, что чем ближе выпуск, тем больше нарастает напряжение! И тут особенно важна слаженная работа команды и чувство локтя:

19:00 – эфир! Готовые ли сюжеты и подводки или нет – прямой эфир начнется вовремя и ни минутой позже. И снова работа команды: мы сделаем все, чтобы зритель не заметил форс-мажоров.

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