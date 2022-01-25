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Камалия рассказала, как спасла жизнь своему псу: "Его хотели усыпить"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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25 января, 12:39
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Певица рассказала трогательную историю о своем псе, которого спасла шесть лет назад – питомца хотели усыпить из-за проблем со здоровьем
Камалия рассказала, как спасла питомца
Камалия рассказала, как спасла питомца / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Певица Камалия сейчас находится на больничном, ранее у певицы диагностировали грипп и коронавирус одновременно. Но при этом исполнительница активно делится всеми моментами из жизни с фанатами.

Так, Камалия рассказала трогательную историю о том, как спасла своего питомца от смерти.

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Этот королевский дог родился альбиносом и глухим. Его хотели усыпить, но я узнала о нем и рискнула забрать себе, – рассказала певица.

Оказалось, что с того момента прошло уже много времени и сегодня питомцу исполнилось шесть лет. Сейчас пес чувствует себя хорошо и весело играет вместе с хозяйкой, как показала Камалия на видео.

Известно, что Камалия большая любительница домашних животных и это не единственный четырехлапый друг певицы.

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Также у исполнительницы есть еще две собаки, с которыми она даже ездит по различным выставкам домашних питомцев.

Также исполнительница любит лошадей и занимается конным спортом. Своими прогулками Камалия любит делиться с поклонниками в социальных сетях. Кроме того, певица иногда участвует в конных соревнованиях и представляет свой конно-спортивный клуб "Буча".

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Напомним, ранее Камалия показала, как вместе с 8-летними дочерьми-близнецами делала процедуры для омоложения.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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