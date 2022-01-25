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Камалія розповіла, як врятувала життя своєму собаці: "Його хотіли приспати"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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25 січня, 12:39
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Співачка розповіла зворушливу історію про свого пса, якого врятувала шість років тому – вихованця хотіли приспати через проблеми зі здоров'ям
Камалія розповіла, як урятувала улюбленця
Камалія розповіла, як урятувала улюбленця / Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Співачка Камалія зараз перебуває на лікарняному, раніше у співачки діагностували грип та коронавірус одночасно. Але при цьому виконавиця активно ділиться всіма моментами життя з фанатами.

Так, Камалія розповіла зворушливу історію про те, як урятувала свого улюбленця від смерті.

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Цей королівський дог народився альбіносом та глухим. Його хотіли приспати, але я дізналася про нього та ризикнула забрати собі, – розповіла співачка.

Виявилося, що з того моменту минуло вже багато часу і сьогодні улюбленцю виповнилося шість років. Наразі пес почувається добре і весело грає разом із господаркою, як показала Камалія на відео.

Відомо, що Камалія велика любителька варин і це не єдиний чотирилапий друг співачки.

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Також у виконавиці є ще два собаки, з якими вона навіть їздить різними виставками домашніх вихованців.

Також виконавиця любить коней та займається кінним спортом. Своїми прогулянками Камалія любить ділитися із шанувальниками у соціальних мережах. Крім того, співачка іноді бере участь у кінних змаганнях та представляє свій кінноспортивний клуб "Буча".

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Нагадаємо, раніше Камалія показала, як разом із 8-річними дочками-близнюками робила процедури для омолодження .

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Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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