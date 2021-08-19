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Конфуз с Русланой Писанкой: ведущая "выдумала" новую область Украины (видео)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
19 августа, 16:36
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Видео, на котором известная телеведущая рассказывает, какая погода ожидает жителей "Ужгородской" области, вызвало бурную реакцию в Сети
Руслана Писанка случайно "придумала" новую область Украины
Руслана Писанка случайно "придумала" новую область Украины / Фото: instagram.com/pisankaruslana

Ужгород – административный центр Закарпатской области и Ужгородского района. По всей видимости, Руслана Писанка, которая ранее призналась, почему у нее нет детей, перепутала эти понятия, из-за чего и возник конфуз. Это заметили пользователи Facbeook из Ужгорода и опубликовал фрагмент прогноза погоды, который вела Писанка.

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Ведущая сообщила в прямом эфире, что жителей "Ужгородской области" ждут похолодания, при этом указав на Ужгород на карте Украины.

В комментариях к видео Писанке посоветовали подучить географию Украины:

  • Писанка в школе не учила уроки и об Украине мало знает, кроме погоды.
  • Капец. Что у нее с географией?
  • Невнимательно учила географию, а нужно было.
  • Нужно учить географию.

Скриншот: Facebook
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Многие удивились тому, что Руслана допустила такую ошибку, ведь она в течение нескольких лет вела прогноз погоды на одном из украинских телеканалов.

Руслана Писанка – известная украинская телеведущая и актриса театра и кино. Снялась в фильмах "Москаль-чародей", "Огнем и мечом", "Такси для ангела" и многих других. В 2015 году Писанка решила сделать паузу в съемках в кино и сосредоточилась на работе в театре. Руслана принимала участие во многих популярных телевизионных проектах Украины. Она также имеет опыт озвучивания мультфильмов.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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