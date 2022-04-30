Культурный фронт: Ефросинина, Остапчук, Кароль и другие звезды пообщались с главой ОП (видео)

В онлайн-встрече приняли участие также Алан Бадоев, Екатерина Осадчая, Олег Псюк Kalush, Жан Беленюк Джамала, Ирма Витовская, Юрий Рыбчинский и другие.
Во время конференции обсуждалось много актуальных вопросов: сфера культуры в условиях войны, гуманитарный фронт, концерты для ЗСУ, выступления украинских звезд за рубежом и многое другое.
Сейчас – исторический момент, потому что на Украину смотрит весь мир. Мы представляем нашу героическую нацию, нашу героическую страну. Очень важно, чтобы этот интерес перерос в совместные проекты, – говорится в Facebook-профиле офиса ОП, где опубликовано видео встречи.
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Телезвезда Владимир Остапчук также поделился кадром с видеоконференции у себя в Instastories. Там можно увидеть Ермака, Осадчую, Кароль, Бадоева, Калуша и самого ведущего.
Спасибо господину Ермаку и Офису Президента за такую встречу. Культурный фронт объединен, как никогда, – написал Остапчук.
Недавно Владимир Остапчук вместе с каналом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube. Это стоит увидеть!
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."