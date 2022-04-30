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Культурный фронт: Ефросинина, Остапчук, Кароль и другие звезды пообщались с главой ОП (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 10:35
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Андрей Ермак провел видеоконференцию с популярными ведущими, артистами, режиссерами и спортсменами
Андрей Ермак провел онлайн-встречу с представителями украинского шоу-бизнеса
Андрей Ермак провел онлайн-встречу с представителями украинского шоу-бизнеса / Фото: instagram.com/mashaefrosinina, instagram.com/vova_ostapchuk, instagram.com/tina_karol

В онлайн-встрече приняли участие также Алан Бадоев, Екатерина Осадчая, Олег Псюк Kalush, Жан Беленюк Джамала, Ирма Витовская, Юрий Рыбчинский и другие.

Во время конференции обсуждалось много актуальных вопросов: сфера культуры в условиях войны, гуманитарный фронт, концерты для ЗСУ, выступления украинских звезд за рубежом и многое другое.

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Сейчас – исторический момент, потому что на Украину смотрит весь мир. Мы представляем нашу героическую нацию, нашу героическую страну. Очень важно, чтобы этот интерес перерос в совместные проекты, – говорится в Facebook-профиле офиса ОП, где опубликовано видео встречи.

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Телезвезда Владимир Остапчук также поделился кадром с видеоконференции у себя в Instastories. Там можно увидеть Ермака, Осадчую, Кароль, Бадоева, Калуша и самого ведущего.

Спасибо господину Ермаку и Офису Президента за такую ​​встречу. Культурный фронт объединен, как никогда, – написал Остапчук.

Скриншот: instagram.com/stories/vova_ostapchuk

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Недавно Владимир Остапчук вместе с каналом "Украина" запустил стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube. Это стоит увидеть!

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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