Леся Никитюк призывает своих фанатов из России думать : "Вы или человек, потерявшийся в реальности?"

Украинская телеведущая призвала россиян выходить на улицы и митинговать против войны, которую начал Путин

Леся Никитюк призвала фанатов из РФ выходить на митинги против войны. / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Девятый день в Украине продолжается война. Наши военные изо всех сил защищают Родину от оккупантов. В то же время известные публичные люди продолжают призывать своих поклонников из РФ выходить на улицы и митинговать, чтобы прекратить это кровопролитие.

В Instagram телеведущая Леся Никитюк также обратилась к своим фанатам из России. Звезда заявила, что им нагло лгут их росСМИ. Также Леся рассказала, что украинцы сегодня пережили.

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Вы проживали со мной путешествия, достижения, разочарования. Но то, что сейчас происходит в моей стране, вы не можете со мной пережить. Это нужно видеть. А видеть вы этого не можете, потому что ваши телеканалы вам этого не показывают. Они вам нагло лгут. Наше сегодняшнее утро началось с того, что российские танки обстреляли Запорожскую атомную электростанцию, крупнейшую в Европе. Если она взорвется, то ударная волна дойдет аж до Урала. Наше утро началось с того, что в Житомире разбомбили школу и роддом, место где должны рождаться, а не умирать, – рассказала Леся.

В видеообращении Никитюк призвала россиян идти не в магазины IKEA, которые закрываются по всей России, а выходить на улицы и митинговать против войны!

Вы можете остановить эту войну. Идите на площади, не в IKEA, не в Apple. Выходите на площади своих городов. В будни – 19:00, в выходные – 14:00. Остановите эту войну. Ведь эта война против вас, против вашей экономики. Подумайте. Вы, 140 млн человек, будете решать свою судьбу и судьбу своих детей? Или один человек, который потерялся в реальности?, – говорит Леся.

Напомним, Оля Полякова призвала россиян и белорусов не молчать о войне. Также Маша Ефросинина просветила граждан РФ в эфире программы касательно этой ситуации.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем друг друга и помогаем. Наша армия дает достойный отпор врагу – мы верим в ВСУ!

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