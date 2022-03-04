Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
☢ Атака на ЗАЕС 🛡 Вторгнення РФ 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Леся Нікітюк закликає своїх фанатів із Росії думати: "Ви чи людина, яка загубилася в реальності?"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
4 березня, 16:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська телеведуча закликала росіян виходити на вулиці та мітингувати проти війни, яку розпочав Путін
Леся Нікітюк закликала фанатів з РФ виходити на мітинги проти війни.
Леся Нікітюк закликала фанатів з РФ виходити на мітинги проти війни. / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Дев'ятий день в Україні триває війна. Наші військові щосили захищають Батьківщину від окупантів. Тим часом відомі публічні люди продовжують закликати своїх шанувальників із РФ виходити на вулиці та мітингувати, аби припинити це кровопролиття.

У Instagram телеведуча Леся Нікітюк також звернулася до своїх фанатів із Росії. Зірка заявила, що їм нахабно брешуть їхні росЗМІ. Також Леся розповіла, що українці сьогодні пережили.

Реклама

Ви проживали зі мною подорожі, досягнення, розчарування. Але те, що зараз відбувається в моїй країні, ви не можете зі мною пережити. Це треба бачити. А бачити ви цього не можете, тому що ваші телеканали вам цього не показують. Вони вам нахабно брешуть. Наш сьогоднішній ранок почався з того, що російські танки обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. Якщо вона вибухне, то ударна хвиля дійде аж до Уралу. Наш ранок почався з того, що в Житомирі розбомбили школу і пологовий будинок, місце де повинні народжуватися, а не вмирати, – розповіла Леся.

У відеозверненні Нікітюк закликала росіян іти не в магазини IKEA, що закриваються по всій Росії, а виходити на вулиці і мітингувати проти війни!

Ви можете зупинити цю війну. Йдіть на площі, не в IKEA, не в Apple. Виходьте на майдани своїх міст. У будні – 19:00, у вихідні – 14:00. Зупиніть цю війну. Адже ця війна і проти вас, проти вашої економіки. Подумайте. Ви, 140 млн людей, вирішуватимете свою долю та долю своїх дітей? Чи одна людина, яка загубилася в реальності?, – каже Леся.

Нагадаємо, Оля Полякова закликала росіян та білорусів не мовчати про війну. Також Маша Єфросініна просвітила громадян РФ в ефірі програми щодо цієї ситуації.

Реклама

Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Викликав вогонь на себе. Військовий пілот-ас, полковник Олександр Оксанченко - Герой України (посмертно). Загинув у повітряному бою, відволікаючи на себе ворожу авіацію, чим врятував десятки своїх учнів - молодих льотчиків.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Бригадний генерал Красильников, командир оперативно-тактичного угруповання «Північ». Разом зі своїми бійцями дві доби відбивався від безперервного штурму, врятував людей і техніку і не пустив ворога на Харків з Луганської області. За що отримав звання Герой України.
Слава Україні!
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти