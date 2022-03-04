Леся Нікітюк закликає своїх фанатів із Росії думати: "Ви чи людина, яка загубилася в реальності?"

Українська телеведуча закликала росіян виходити на вулиці та мітингувати проти війни, яку розпочав Путін

Леся Нікітюк закликала фанатів з РФ виходити на мітинги проти війни. / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Дев'ятий день в Україні триває війна. Наші військові щосили захищають Батьківщину від окупантів. Тим часом відомі публічні люди продовжують закликати своїх шанувальників із РФ виходити на вулиці та мітингувати, аби припинити це кровопролиття.

У Instagram телеведуча Леся Нікітюк також звернулася до своїх фанатів із Росії. Зірка заявила, що їм нахабно брешуть їхні росЗМІ. Також Леся розповіла, що українці сьогодні пережили.

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Ви проживали зі мною подорожі, досягнення, розчарування. Але те, що зараз відбувається в моїй країні, ви не можете зі мною пережити. Це треба бачити. А бачити ви цього не можете, тому що ваші телеканали вам цього не показують. Вони вам нахабно брешуть. Наш сьогоднішній ранок почався з того, що російські танки обстріляли Запорізьку атомну електростанцію, найбільшу в Європі. Якщо вона вибухне, то ударна хвиля дійде аж до Уралу. Наш ранок почався з того, що в Житомирі розбомбили школу і пологовий будинок, місце де повинні народжуватися, а не вмирати, – розповіла Леся.

У відеозверненні Нікітюк закликала росіян іти не в магазини IKEA, що закриваються по всій Росії, а виходити на вулиці і мітингувати проти війни!

Ви можете зупинити цю війну. Йдіть на площі, не в IKEA, не в Apple. Виходьте на майдани своїх міст. У будні – 19:00, у вихідні – 14:00. Зупиніть цю війну. Адже ця війна і проти вас, проти вашої економіки. Подумайте. Ви, 140 млн людей, вирішуватимете свою долю та долю своїх дітей? Чи одна людина, яка загубилася в реальності?, – каже Леся.

Нагадаємо, Оля Полякова закликала росіян та білорусів не мовчати про війну. Також Маша Єфросініна просвітила громадян РФ в ефірі програми щодо цієї ситуації.

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Любі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного і допомагаймо. Наша армія дає гідну відсіч ворогу – ми віримо в ЗСУ!

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