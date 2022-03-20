Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя порівняв столицю із фортецею: Київ взяти нереально

Учасники гурту "Антитіла", зокрема фронтмен Тарас Тополя, ще до війни вступили до лав територіальної оборони Києва. Музиканти заявили, про те, як змінився Київ

Тарас Тополя розповів, як працює тероборона Києва / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя, який раніше у коментарі "Сьогодні" розповів про теороборону і про те, як він говорить із дітьми про війну, захищає Київ уже 25 днів. За словами музиканта, раніше Київ був менш захищеним, але зараз у ворога набагато менше шансів захопити столицю.

Якщо на початку війни Київ був містом, яке перетворювалося на фортецю, то зараз це вже фортеця, помножена на 2. Київ взяти нереально. Особливо тими силами, які є в орків. І це завдяки тому, що тисячі цивільних людей взяли зброю до рук і вступили до лав територіальної оборони. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Переможемо! – сказав Тарас в інтерв'ю 24 каналу.

Тарас Тополя розповів про оборону Києва від російських окупантів / Фото: instagram.com/tarastopolia

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Зазначимо, що гурт "Антитіла" – не єдині представники українського шоу-бізнесу, які вступили до лав територіальної оборони. Так, батьківщину пішли захищати: лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, ведучий та ексгерой "Холостяка" Нікіта Добринін, лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, учасник гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, український кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, хореограф та танцюрист Дмитро Дікусар та багато інших.

Тим часом, нашу країну також підтримують і за кордоном. Наприклад, легендарний гурт Queen відкрив збір коштів на допомогу Україні. Крім цього, актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.