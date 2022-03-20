Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя порівняв столицю із фортецею: Київ взяти нереально

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 березня, 17:27
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Учасники гурту "Антитіла", зокрема фронтмен Тарас Тополя, ще до війни вступили до лав територіальної оборони Києва. Музиканти заявили, про те, як змінився Київ
Тарас Тополя розповів, як працює тероборона Києва
Тарас Тополя розповів, як працює тероборона Києва / Фото: instagram.com/tarastopolia

Тарас Тополя, який раніше у коментарі "Сьогодні" розповів про теороборону і про те, як він говорить із дітьми про війну, захищає Київ уже 25 днів. За словами музиканта, раніше Київ був менш захищеним, але зараз у ворога набагато менше шансів захопити столицю.

Якщо на початку війни Київ був містом, яке перетворювалося на фортецю, то зараз це вже фортеця, помножена на 2. Київ взяти нереально. Особливо тими силами, які є в орків. І це завдяки тому, що тисячі цивільних людей взяли зброю до рук і вступили до лав територіальної оборони. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! Переможемо! – сказав Тарас в інтерв'ю 24 каналу.

Тарас Тополя розповів про оборону Києва від російських окупантів
Тарас Тополя розповів про оборону Києва від російських окупантів / Фото: instagram.com/tarastopolia

Реклама

Зазначимо, що гурт "Антитіла" – не єдині представники українського шоу-бізнесу, які вступили до лав територіальної оборони. Так, батьківщину пішли захищати: лідер "Бумбоксу" Андрій Хливнюк, ведучий та ексгерой "Холостяка" Нікіта Добринін, лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук, учасник гурту ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта, український кінорежисер Ахтем Сеітаблаєв, хореограф та танцюрист Дмитро Дікусар та багато інших.

Тим часом, нашу країну також підтримують і за кордоном. Наприклад, легендарний гурт Queen відкрив збір коштів на допомогу Україні. Крім цього, актриса та ведуча "Оскара" Емі Шумер запропонувала продюсерам премії запросити в ефір Володимира Зеленського, щоб він розповів американцям правду про війну в Україні та агресію РФ.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти