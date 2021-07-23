Дешевый эпатаж с клоуном: фанаты затравили MARUV за провокационные фото с Киркоровым

Недавно MARUV и ФИлипп Киркоров выпустили совместный трек. Поклонники по-разному отреагировали на их сотрудничество, как и в этот раз, когда артистка показала эпатажные снимки с поп-королем

MARUV и Киркоров сделали эпатажные фото, но фанаты не оценили / Фото: instagram.com/maruvofficial

В комментариях под фото MARUV и Кикрокорова, которые ранее презентовали песню Komilfo, многие фанаты стали шутить про белое вещество, которым измазалась артистка и ее балет. Кроме этого, некоторые подписчики в целом возмутились фактом присутствия Киркорова на этих фото.

Аня (настоящее имя певицы – Ред.), куда ты катишься? Что за дешевый эпатаж с этим клоуном?

Филя лишний. Гоните его.

Киркоров..юне надо с ним сотрудничать.

С ним в кадре все выглядит крайне пошло, уж извините.

Филя решил примазаться к славе.

А с ним реально не комильфо?

Скриншот: Instagram

Снимки были сделаны за кулисами российского фестиваля "Жара".

MARUV и Филипп Киркоров снялись в эпатажной фотосессии / Фото: instagram.com/maruvofficial

Фестиваль длился несколько дней, он прошел в Москве в июне этого года.

MARUV и Киркоров на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/maruvofficial

Ранее MARUV выпустила эпатажный клип, в котором облизала огромного червя. Одни поклонники артистки заявили, что клип стал одной из лучших видеоработ певицы, а другие заявили, что почувствовали отвращение при просмотре.

Ранее мы сообщали, что MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети. Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины.

Смотрите интервью с MARUV: