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Дешевый эпатаж с клоуном: фанаты затравили MARUV за провокационные фото с Киркоровым

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
23 июля, 18:38
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Недавно MARUV и ФИлипп Киркоров выпустили совместный трек. Поклонники по-разному отреагировали на их сотрудничество, как и в этот раз, когда артистка показала эпатажные снимки с поп-королем
MARUV и Киркоров сделали эпатажные фото, но фанаты не оценили
MARUV и Киркоров сделали эпатажные фото, но фанаты не оценили / Фото: instagram.com/maruvofficial

В комментариях под фото MARUV и Кикрокорова, которые ранее презентовали песню Komilfo, многие фанаты стали шутить про белое вещество, которым измазалась артистка и ее балет. Кроме этого, некоторые подписчики в целом возмутились фактом присутствия Киркорова на этих фото.

  • Аня (настоящее имя певицы – Ред.), куда ты катишься? Что за дешевый эпатаж с этим клоуном?
  • Филя лишний. Гоните его.
  • Киркоров..юне надо с ним сотрудничать.
  • С ним в кадре все выглядит крайне пошло, уж извините.
  • Филя решил примазаться к славе.
  • А с ним реально не комильфо?

Скриншот: Instagram

Снимки были сделаны за кулисами российского фестиваля "Жара".

MARUV и Филипп Киркоров снялись в эпатажной фотосессии
MARUV и Филипп Киркоров снялись в эпатажной фотосессии / Фото: instagram.com/maruvofficial

Фестиваль длился несколько дней, он прошел в Москве в июне этого года.

MARUV и Киркоров на фестивале "Жара"
MARUV и Киркоров на фестивале "Жара" / Фото: instagram.com/maruvofficial

В тренде

Ранее MARUV выпустила эпатажный клип, в котором облизала огромного червя. Одни поклонники артистки заявили, что клип стал одной из лучших видеоработ певицы, а другие заявили, что почувствовали отвращение при просмотре.

Ранее мы сообщали, что MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети. Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины.

Смотрите интервью с MARUV:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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