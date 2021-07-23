Дешевый эпатаж с клоуном: фанаты затравили MARUV за провокационные фото с Киркоровым

В комментариях под фото MARUV и Кикрокорова, которые ранее презентовали песню Komilfo, многие фанаты стали шутить про белое вещество, которым измазалась артистка и ее балет. Кроме этого, некоторые подписчики в целом возмутились фактом присутствия Киркорова на этих фото.
- Аня (настоящее имя певицы – Ред.), куда ты катишься? Что за дешевый эпатаж с этим клоуном?
- Филя лишний. Гоните его.
- Киркоров..юне надо с ним сотрудничать.
- С ним в кадре все выглядит крайне пошло, уж извините.
- Филя решил примазаться к славе.
- А с ним реально не комильфо?
Снимки были сделаны за кулисами российского фестиваля "Жара".
Фестиваль длился несколько дней, он прошел в Москве в июне этого года.
Ранее MARUV выпустила эпатажный клип, в котором облизала огромного червя. Одни поклонники артистки заявили, что клип стал одной из лучших видеоработ певицы, а другие заявили, что почувствовали отвращение при просмотре.
Ранее мы сообщали, что MARUV анонсировала два концерта в Украине и разозлила соцсети. Певица давно гастролирует и живет в России, но этим летом она собирается приехать как минимум в два города Украины.
Смотрите интервью с MARUV: