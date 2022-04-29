Маша Єфросиніна про розлуку з чоловіком: "Вперше побачила, як він плаче"

Українська ведуча розповіла про життя з чоловіком на відстані та зізналася, чому уникає будь-яких романтичних розмов та проявів

Як Маша Єфросиніна переживає розлуку з чоловіком - відео / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Перший місяць війни ведуча Маша Єфросиніна залишалася вдома в Україні, а наприкінці березня вирішила виїхати із дітьми за кордон. Тоді ж зірка на невизначений термін попрощалася із чоловіком, що виявилося дуже важким для кожного члена їхньої родини.

Про це Марія розповіла в інтерв'ю з Лілією Ребрик для каналу "Україна", опублікованому в YouTube.

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Діти вперше бачили, як він плаче. Ми ніколи не розлучались так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомились, і це буде наше перше 2 травня в розлуці, – зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв намагаються щодня підтримувати зв'язок, та іноді телефонувати не вдається і доводиться перебиватися повідомленнями. За словами ведучої, чоловік забороняє їй виявляти почуття і плакати.

Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не стає легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо та дбаємо одне про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко чи син нарвав мені квітів. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю, – зізналася телезірка.

І якщо ніжності та романтиці ведуча каже "ні", то абсолютно приземлені краплинки уваги вважає чимось дуже важливим:

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Останній романтичний момент у нас був, коли він по відеозв’язку показав мені орхідеї, які ростуть у нас вдома. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні в квартирі дуже багато орхідей. Тож він мені показав, як гарно вони розквітли і запевнив, що доглядає за ними. Мені стало так приємно, оце так романтика, – посміхаючись, розповіла Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, які повідомлення їй писали російські блогери, коли вона просила не мовчати про війну.