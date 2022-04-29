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Маша Єфросиніна про розлуку з чоловіком: "Вперше побачила, як він плаче"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
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29 квітня, 15:22
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Українська ведуча розповіла про життя з чоловіком на відстані та зізналася, чому уникає будь-яких романтичних розмов та проявів
Як Маша Єфросиніна переживає розлуку з чоловіком - відео
Як Маша Єфросиніна переживає розлуку з чоловіком - відео / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Перший місяць війни ведуча Маша Єфросиніна залишалася вдома в Україні, а наприкінці березня вирішила виїхати із дітьми за кордон. Тоді ж зірка на невизначений термін попрощалася із чоловіком, що виявилося дуже важким для кожного члена їхньої родини.

Про це Марія розповіла в інтерв'ю з Лілією Ребрик для каналу "Україна", опублікованому в YouTube.

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Діти вперше бачили, як він плаче. Ми ніколи не розлучались так надовго. 2 травня буде 20 років, як ми познайомились, і це буде наше перше 2 травня в розлуці, – зізналася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна і Тимур Хромаєв намагаються щодня підтримувати зв'язок, та іноді телефонувати не вдається і доводиться перебиватися повідомленнями. За словами ведучої, чоловік забороняє їй виявляти почуття і плакати.

Ми з ним говорили про це, і він сказав, що йому не стає легше, коли я плачу. Хоче бачити нас усміхненими, чути, як ми живемо та дбаємо одне про одного. Радіє історіям про те, що ми придбали собаці нове ліжко чи син нарвав мені квітів. А так все у нас сухо відбувається, бо якщо дати собі прояви ніжності – я розкисаю, – зізналася телезірка.

І якщо ніжності та романтиці ведуча каже "ні", то абсолютно приземлені краплинки уваги вважає чимось дуже важливим:

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Останній романтичний момент у нас був, коли він по відеозв’язку показав мені орхідеї, які ростуть у нас вдома. Я дуже люблю квіти, і у нас на підвіконні в квартирі дуже багато орхідей. Тож він мені показав, як гарно вони розквітли і запевнив, що доглядає за ними. Мені стало так приємно, оце так романтика, – посміхаючись, розповіла Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, раніше Маша Єфросиніна зізналася, які повідомлення їй писали російські блогери, коли вона просила не мовчати про війну.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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