MELOVIN болісно розлучився з хлопцем після шести років стосунків

Український артист згадав, як розповів мамі про свою орієнтацію і чому закінчилися його найдовші стосунки

MELOVIN розповів про свої тривалі стосунки з хлопцем / Фото: instagram.com/melovin_official

MELOVIN дуже рідко коментує особисте життя, те, з ким він зустрічається, завжди було загадкою. Але виявилося, що артист, який переміг у другому сезоні грандіозного шоу "Маска", шість років перебував у стосунках з хлопцем. Співак каже, що він був найближчим із його оточення і називає його "своєю кров'ю".

Познайомилися в інтернеті, обидва фанати Леді Гагі, на цьому будувалося спілкування. Це перша людина, з якою я листувався цілодобово. Можна було спілкуватися про все, – згадує MELOVIN у інтерв'ю "DOROTYE".

Батьки артиста навіть не підозрювали про його стосунки. Вони думали, що їхній син просто товаришує зі своїм коханим, а не зустрічається з ним.

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Під їхнім носом ми спали разом. Людина була у мене постійно вдома. Звичайно, і тато, і мама знали його, – каже виконавець.

Артист приховував свої стосунки від батьків / Фото: instagram.com/melovin_official

Але все-таки він вирішив розповісти мамі про обранця. Це сталося на сімейному відпочинку.

Я вийшов на вулицю з мамою і говорю: "Мам, ти знаєш, так хочеться тобі вже сказати офіційно, що мені подобаються і хлопці, і дівчата" . Вона така: "А скажи, будь ласка, а ви з ним були разом?" Я говорю: "Так, шість років". І мама: "Шість років я спостерігала за картиною, як найкращі друзі просто захоплюються, живуть, працюють, а виявляється ви були разом".

Тріщина у стосунках з'явилася поступово. Романтика зникла, і MELOVIN зі своїм хлопцем почали спілкуватися немов родичі.

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Це сталося після минулого Нового року, всі свята пройшли у напрузі, ми розуміли, що розлучаємося. Так вийшло, що ми були вже не парою, а ніби просто твоя рідна кров, – ділиться співак.

Також MELOVIN розповів, що не проти виступати у Росії, але боїться стати ізгоєм в Україні.