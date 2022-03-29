Мисс Украина Вселенная Анна Неплях предостерегает Европу: Завтра война может прийти к вам (видео)

27-летняя украинская модель произнесла речь в поддержку Украины на конкурсе "Мисс Бельгия-2022"

Анна Неплях выступила с речью на "Мисс Бельгия" / Фото: instagram.com/neplyah/

На днях Анна Неплях, которая рассталась с парнем-россиянином , приняла участие в конкурсе красоты "Мисс Бельгия-2022" в роли судьи.

Во время конкурса Неплях обратилась к зрителям в зале и отметила, что сейчас Украина защищает демократию во всей Европе.

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У меня ко всему вопросу: почему? Почему мир на земле должен зависеть от одного человека, особенно когда человек террорист и кровь миллионов на его руках. Сейчас в моей независимой прекрасной стране идет настоящая война и погибают не только солдаты, но и мирные жители, включая женщин и маленьких детей. Можете ли вы представить себе такое будущее для своих детей? Мы тоже не могли представить, – заявила модель.

Также Анна Неплях призвала НАТО закрыть небо над Украиной, ведь погибают люди:

Я и 48 миллионов украинцев просим НАТО закрыть небо над Украиной и напомнить, что украинцы ежечасно гибнут, чтобы защитить либеральную демократию в Европе. Пожалуйста, прекратите войну в Украине, потому что завтра война может прийти к вам, – добавила девушка.

Кроме того, на мероприятии Анна собрала 25 миллионов евро для помощи своей родине.

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Скриншот Instastories

Напомним, ранее супермодель из Украины Алина Байкова вышла на митинг в поддержку родины в Нью-Йорке.

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