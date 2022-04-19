"Много недоброжелателей": Слава Каминская заступилась за бывшего мужа, якобы бежавшего из Украины

Экс-участница "НЕАНГЕЛОВ" рассказала, чем и где занимается Эдгар Каминский

Слава Каминская заступилась за бывшего мужа Эдгара / Фото: Коллаж: Сегодня

Когда появились слухи о том, что бывший муж Славы Каминской якобы уехал из Украины, певица не стала молчать. Она рассказала команде программы "Зірковий шлях" на канале "Украина" кто мог распространить подобные слухи.

Слава Каминская вместе с детьми и мамой сейчас находится за пределами Украины. Но когда появились новости о том, что ее бывший муж Эдгар Каминский тоже покинул страну, артистка информацию опровергла.

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Кому война, а кому мать родная. Кто-то таким образом решил избавиться от конкурентов, – сказала Слава Каминская в интервью для канала "Украина". – Насколько мне известно, как в шоу-бизнесе, так и в медицине очень много недоброжелателей. Эдгар – не единственный врач, который столкнулся с такой проблемой.

Исполнительница однако не уточнила, где именно находится Эдгар, но добавила, что он точно остался в Украине.

Слава Каминская утверждает, что ее супруг находится в Украине / Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Сама же Каминская обживается на новом месте и не теряет чувство юмора. Ее коллаж, на котором появился Алексей Арестович, вызвал интерес и улыбку как у поклонников, так и у родных: "Свекровь очень смеялась и сказала: "Славочка, спасибо! Ты поднимаешь нам настроение".

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Сестре Эдгара тоже понравился коллаж, а бывший муж, увидев советника главы ОП вместо себя на снимках певицы, промолчал.

Я думаю, что он тоже не против, – с улыбкой ответила Слава Каминская в интервью для канала "Украина". – На этих фото счастливая семья, счастливые дети.

Напомним, ранее экс-солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" сообщили о своем примирении и сейчас поддерживают друг друга.

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