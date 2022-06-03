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Монатик зачитал стих о войне: сто днів перетворилися на тисячі смертей (видео)

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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3 июня, 19:31
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Дмитрий Монатик излил душу в новом стихотворении о войне в Украине. Певец описал, что чувствует каждый украинец на сотый день боевых действий
Дмитрий Монатик записал стих на сотый день войны/ Фото: irina.g.photo
Дмитрий Монатик записал стих на сотый день войны/ Фото: irina.g.photo

Певец Дмитрий Монатик один из тех, кто продолжает отстаивать Украину на арт-фронте. Исполнитель отменил все свои концерты до окончания войны и сейчас занимается благотворительными выступлениями.

На сотый день войны в Украине Монатик записал болезненное стихотворение, которое откликнется в душе у каждого украинца.

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Своим произведением исполнитель напомнил, что Украина все ближе к долгожданной победе над российской оккупацией и совсем скоро все мы будем праздновать независимость нашей страны у себя дома.

Поклонники артиста поддержали его в комментариях и поблагодарили за то, что Монатик продолжает радовать их своим творчеством.

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  • "Сто дней поломаны у каждого...но выдержим, прорвемся, победим!"
  • "Дима, вы как всегда попадаете так точно и в самое сердце"
  • "Бесценные слова!"
Скриншот

Стихотворение Дмитрия Монатика на сотый день войны – текст

Сто днів у ній.
Клятій, болючій і нестерпній.
Сто днів, немов один.
У ній… у ночі смертній.

Сто днів перетворилися на тисячі смертей, на океани сліз,
Вони перетворилися на крики, вибухи,
на шрами на душі, землі, на тілі…скрізь.

Сто днів, тисяча страхів та безліч відваги… втома,
Втім.
Відсотків рівно сто, що скоро перемогу святкуватимемо вдома.

Бо завдяки тим дням, я впевнився…
У темряві знайти шматочок світла маю змогу.
І завдяки тим дням стали сильніші.
Стали на 100 днів ближчими до перемоги.

Ранее Артем Пивоваров и DOROFEEVA представили чувственный дуэт на стихи Шевченко.

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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