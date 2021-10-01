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Наталка Денисенко впервые прокомментировала скандал с ее супругом: Для него это сложно

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
1 октября, 14:17
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Андрей Фединчик этим летом устроил драку в Подольском районе Киева. Актер нецензурно выражался и даже получил порцию слезоточивого газа из баллончика
Наталка Денисенко впервые высказалась о скандале с ее мужем Андреем Фединчиком
Наталка Денисенко впервые высказалась о скандале с ее мужем Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Этим летом все таблоиды писали, что актер Андрей Фединчик устроил на дороге скандал с матами и дракой. На видео, которое попало в Сеть, было четко видно, как актер ехал зигзагами на электросамокате по проезжей части, а когда водитель авто посигналил Фединчику, тот подбежал к мужчине и накинулся на него.

Супруга актера Наталка Денисенко впервые решилась прокомментировать ту ситуацию. В интервью "Зірковому шляху" она рассказала, что ее муж был очень уставшим из-ща болезни и навалившейся работы:

Просто мой муж очень устал. Этот вирус уничтожил все твои клетки и тут тебе надо идти на работу снова, вставать в шесть утра, шарашить там, текст учить... Андрей вообще он склонен к переживаниям. У нас очень много работы и я видела, что с ним что-то происходит. Что ему надо отдых, ему надо переключиться, – оправдала мужа Денисенко.

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Наталка добавила, что Андрей Фединчик хотел поехать на дачу, немного побыть на природе, но у него не получалось. А в тот вечер артист не выдержал и вылил всю агрессию на незнакомцев.

У него есть такое, что просто включается тумблер агрессии и все, он ничего не может с собой сделать. То есть он не думает о последствиях, – призналась Наталка Денисенко.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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