Наталка Денисенко впервые прокомментировала скандал с ее супругом: Для него это сложно

Андрей Фединчик этим летом устроил драку в Подольском районе Киева. Актер нецензурно выражался и даже получил порцию слезоточивого газа из баллончика

Наталка Денисенко впервые высказалась о скандале с ее мужем Андреем Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Этим летом все таблоиды писали, что актер Андрей Фединчик устроил на дороге скандал с матами и дракой. На видео, которое попало в Сеть, было четко видно, как актер ехал зигзагами на электросамокате по проезжей части, а когда водитель авто посигналил Фединчику, тот подбежал к мужчине и накинулся на него.

Супруга актера Наталка Денисенко впервые решилась прокомментировать ту ситуацию. В интервью "Зірковому шляху" она рассказала, что ее муж был очень уставшим из-ща болезни и навалившейся работы:

Просто мой муж очень устал. Этот вирус уничтожил все твои клетки и тут тебе надо идти на работу снова, вставать в шесть утра, шарашить там, текст учить... Андрей вообще он склонен к переживаниям. У нас очень много работы и я видела, что с ним что-то происходит. Что ему надо отдых, ему надо переключиться, – оправдала мужа Денисенко.

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Наталка добавила, что Андрей Фединчик хотел поехать на дачу, немного побыть на природе, но у него не получалось. А в тот вечер артист не выдержал и вылил всю агрессию на незнакомцев.