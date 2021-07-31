Андрей Фединчик после драки записал видео для фанатов: Была и раньше такая ситуация

Недавно по Сети распространилось видео, в котором украинский актер Андрей Фединчик нецензурно выражается прямо посреди улицы Киева и даже пытался устроить потасовку

Андрей Фединчик после драки объяснил свое состояние / Фото: instagram.com/andreyfedinchik

За драку, которую спровоцировал Андрей Фединчик, сразу извинилась его супруга, актриса Наталка Денисенко. Вскоре попросил прощения и сам актер, объяснив происшедшее нервным срывом. Теперь Фединчик признался, что ему сложно контролировать свои эмоции, в частности, гнев. А подобная ситуация уже происходила ранее.

Об этом актер рассказал в своем Instagram-аккаунте.

Это не впервые. Просто тогда обошлось без драк и без каких-либо повреждений, но состояние было такое же. Я не обратил на это внимание, потому что ты живешь, как нормальный человек, общаешься, семья, дом, работа, а потом бац – взрыв. Пришло время сказать себе, что я сам не справляюсь, – сказал Фединчик.

Андрей Фединчик уже обратился к специалисту и будет заниматься вопросом серьезно. Актер также отметил, что его состояние не оправдывает его, но объяснил, что чувствует.

Я не умею контролировать свой гнев. Вы поймите, когда человек кричит, что он ненавидит весь мир, а никто ему ничего плохого не сделал. А мне никто ничего плохого не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе, – признался актер.

Фединчик еще раз попросил прощение у всех, кто стал свидетелем этой ситуации по видео или вживую той ночью. Актер добавил, что будет стараться транслировать добро своими поступками и действиями.

Драка Андрея Фединчика в Киеве

Как утверждают очевидцы, Андрей Фединчик неаккуратно ехал по дороге на электросамокате. Водители авто начали сигналить ему. Тогда Андрей подъехал к одному из них и попытался вытащить через окно, за что получил порцию слезоточивого газа из баллончика.

Актер на повышенных тонах, не сдерживая эмоций и матов, ругался с другими участниками произошедшего.

Смотрите в ролике историю любви Наталки Денисенко и Андрея Фединчика:

Ранее после драки Фединчика его супруга Денисенко заявила, что прошлое нужно оставлять в прошлом.