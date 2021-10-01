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Наталка Денисенко вперше прокоментувала скандал з її чоловіком, який накинувся на водія

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
1 жовтня, 14:17
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Андрій Фединчик цього літа влаштував бійку в Подільському районі Києва. Актор нецензурно висловлювався і навіть отримав порцію сльозогінного газу з балончика
Наталка Денисенко вперше висловилася про скандал з її чоловіком Андрієм Фединчиком
Наталка Денисенко вперше висловилася про скандал з її чоловіком Андрієм Фединчиком / Фото: instagram.com/natalka_denisenko

Цього літа всі таблоїди писали, що актор Андрій Фединчик влаштував на дорозі скандал з матами і бійкою. На відео, яке потрапило в Мережу, було чітко видно, як актор їхав зигзагами на електросамокаті проїзною частиною, а коли водій авто посигналив Фединчику, той підбіг до чоловіка і накинувся на нього.

Дружина актора Наталка Денисенко вперше прокоментувала ситуацію. В інтерв'ю "Зірковому шляху" вона розповіла, що її чоловік був дуже втомленим через хворобу і роботу.

Просто мій чоловік дуже втомився. Цей вірус знищив всі твої клітини і тут тобі треба йти на роботу знову, вставати о шостій ранку, шарашіт там, текст вчити... Андрій взагалі схильний до переживань. У нас дуже багато роботи і я бачила, що з ним щось відбувається. Що йому треба відпочинок, йому треба переключитися, – виправдала чоловіка Денисенко.

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Наталка додала, що Андрій Фединчик хотів поїхати на дачу, трохи побути на природі, та у нього не виходило. А в той вечір артист не витримав і вилив всю агресію на незнайомців.

У нього є таке, що просто включається тумблер агресії і все, він нічого не може з собою зробити. Тобто він не думає про наслідки, – зізналася Наталка Денисенко.

Акторка розповіла також, що на момент події її чоловік був нетверезий, а вранці, коли оговтався після скандалу, почав просити поради у коханої. Тоді Наталя не підтримала коханого і навіть засудила.

Андрій Федінчік звернувся за допомогою до психотерапевта. За словами Наталії, пережити ситуацію йому було складно, але стало легше, коли його почали підтримувати друзі і колеги.

Дивіться повне інтерв'ю з Наталкою Денисенко для "Зіркового шляху":
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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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