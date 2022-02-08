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Наталья Могилевская публично обратилась к экс-Борису Апрелю Зи Фамелу: "Я много боролась за тебя"

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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8 февраля, 15:04
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Скандал между экс-Борисом Апрелем и Натальей Могилевской продолжает набирать обороты в Сети. Оппоненты в лучших традициях Instagram пишут друг другу посты с обращениями
Наталья Могилевская публично обратилась к экс-Борису Апрелю
Наталья Могилевская публично обратилась к экс-Борису Апрелю / Фото: Instagram

Громкое обсуждение началось после того, как Зианджа решила поведать миру правду о закулисье работы с Натальей Могилевской и Аланом Бадоевым. Тогда певица подробно расписала с какими унижениями ей пришлось столкнуться за время работы с известными продюсером и режиссером.

Наталья Могилевская тоже не стала молчать и решила обратиться к Зи Фамелу, как сейчас называет себя Борис Апрель, публично.

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На своей странице в Instagram Могилевская написала пост, в котором рассказала, что всегда поддерживала сторону Бориса Апреля и старалась защищать его всеми силами.

Кроме того, исполнительница заверила, что никогда не буллила Апреля за полноту и лишний вес, а наоборот всячески старалась помочь артисту справиться с анорексией.

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Я вообще не помню, чтобы он что-то ел. Бесконечно сидел на диетах, бесконечно худел. У него было красивое стройное тело, но пухлые подростковые щечки и это было связано вообще не с полнотой, а с прекрасной юностью и молодостью, что выгодно отличает молодых людей от взрослых, – написала Могилевская.

Могилевская заверила, что не раз рисковала собственной репутацией концертами и связями ради того, чтобы "продвинуть" революционного для того времени артиста.

Мне странно, что ты обвинила меня в неприятии трансгендеров. Когда я за тебя устраивала буквально революции, не давая возможность организаторам шоу проехать на съемку и рискуя всей площадкой, своим участием и репутацией…Я много раз боролась за тебя, отстаивала и вытирала твои слёзы… Ну и кормила, конечно тоже :))))

Могилевская ответила, что до сих пор относится к Борису Апрелю, как и раньше, и не хочет создавать громкий конфликт. Поэтому бывший продюсер артиста попросила воздержаться от нападок в ее сторону.

Раньше мы писали, как теперь выглядит и что постит в инстаграмме Зианджа – бывший Борис Апрель.

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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