Назарию Яремчуку исполнилось бы 70! Смотрим редкие архивные фото певца

Назарий Яремчук считается первой мегазвездой Украины – во времена, когда отсутствовал даже намек на появление отечественного шоу-бизнеса. Кроме этого, Назарию неофициально присвоен титул первого "секс-символа" страны.
Также певец имел честь первым спеть произведения Владимира Ивасюка ("Червона рута", "Водограй" и другие) и снялся в фильме "Червона рута" 1971 года.
Его образ всегда ассоциировался с настоящим патриотом, для которого самым важным были семья и родина. Отметим, о доброте, справедливости, высоких моральных качествах певца ходили целые легенды, а песенный талант навсегда вывел его в число первых в отечественной эстраде.
К сожалению, артист прожил всего 43 года – в 1995-м он умер от рака желудка. Всего Яремчук записал более 150 композиций. Из них самые известные "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" и другие.
Предлагаем посмотреть архивные фото знаменитого украинского певца.
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