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Назарию Яремчуку исполнилось бы 70! Смотрим редкие архивные фото певца

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
30 ноября, 11:45
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Сегодня, 30 ноября, ровно 70 лет назад родился Назарий Яремчук — один из основателей украинской эстрады
30 ноября у Назария Яремчука день рождения
30 ноября у Назария Яремчука день рождения / Фото: пресс-служба

Назарий Яремчук считается первой мегазвездой Украины – во времена, когда отсутствовал даже намек на появление отечественного шоу-бизнеса. Кроме этого, Назарию неофициально присвоен титул первого "секс-символа" страны.

Также певец имел честь первым спеть произведения Владимира Ивасюка ("Червона рута", "Водограй" и другие) и снялся в фильме "Червона рута" 1971 года.

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Его образ всегда ассоциировался с настоящим патриотом, для которого самым важным были семья и родина. Отметим, о доброте, справедливости, высоких моральных качествах певца ходили целые легенды, а песенный талант навсегда вывел его в число первых в отечественной эстраде.

К сожалению, артист прожил всего 43 года – в 1995-м он умер от рака желудка. Всего Яремчук записал более 150 композиций. Из них самые известные "Гай, зелений гай", "Родина", "Я піду в далекі гори", "Гей ви, козаченьки" и другие.

Предлагаем посмотреть архивные фото знаменитого украинского певца.

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Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука | Фото: пресс-служба
Архивные фотографии Назария Яремчука / Фото: пресс-служба
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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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