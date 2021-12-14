Объявлены претенденты на YUNA-2022. Больше всего номинаций у TVORCHI, KALUSH, Пивоварова

Список номинантов на премию YUNA-2022 огласили сегодня в прямом эфире. Согласно правилам, за победу в 16 номинациях могут бороться работы исполнителей, которые были выпущены в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.
В категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение указанного выше периода выпустили минимум две новые песни.
В этом году больше всего номинаций получили TVORCHI (8), KALUSH (6), Wellboy (5), Артем Пивоваров (4), Макс Барских (4) и Дорофеева (4).
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YUNA-2022 – полный список номинантов премии
Лучшая исполнительница
- alyona alyona
- Дорофеева
- Тина Кароль
- NK
- Jerry Heil
Лучший певец
- Дантес
- Макс Барских
- MONATIK
- Wellboy
- Артем Пивоваров
Лучшая рок-группа
- The Hardkiss
- Скай
- Океан Ельзи
- Бумбокс
- БEZ Обмежень
Лучшая поп-группа
- Kalush
- Kazka
- Latexfauna
- Коррупция
- TVORCHI
Лучшая песня
- SHUM – Gо_A
- Гуси – Wellboy
- Зорі – Kalush
- М*ята – Kazka
- Рандеву – Пивоваров
Лучшая песня на иностранном языке
- BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
- Falling – TVORCHI
- Горит – Дорофеева
- Зажигать – MONATIK/JOMO
- Красное вино – NK
Лучший альбом
- Hotin – Kalush
- KOLIR – ONUKA
- ROAD – TVORCHI
- Жива і не залізна – The Hardkiss
- Красное вино – NK
Лучший клип
- BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
- SHUM – Gо_A
- Вишні – Wellboy
- Гуси – Wellboy
- Зажигать – MONATIK/JOMO
Лучший дуэт/коллаборация
- BESTSELLER – Макс Барских, Zivert
- Любила – Саша Чемеров и Бумбокс
- Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное
- Поруч – KAZKA x ALEKSEEV
- Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров
Открытие года
- Дорофеева
- MOLFAR
- Skofka
- Wellboy
- Лилу 45
Лучший электронный хит
- Crush – TVORCHI
- Fallinf – TVORCHI
- Віч-на-віч – TVORCHI
- GUMA – ONUKA
- SHUM – Gо_A
Лучший хип-хоп хит
- KAVA – MamaRika
- Весну – ТНМК
- Додому – KALUSH та Skofka
- Зорі – KALUSH
- Таксі – KALUSH, Христина Соловій
Лучший эстрадный хит
- Ваша мати – СолоХа
- Діаманти – Олег Винник, Еліна Іващенко
- Зимова казка – DZIDZIO
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив
- Не стримуй погляд – Ірина Білик
Лучший саундтрек
- На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив ("Скажене весілля 3")
- Пола-ла-ла" – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")
- Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")
- Той день – Злата Огневіч ("Пульс")
- Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")
Лучшее концертное шоу
- Дорофеева – Dofamin
- Макс Барскіх – Bestseller
- Пивоваров – Стихійна акустика
- ROAD – TVORCHI
- MONATIK – Made With Love And Rhythm
Другой формат
- DAKOOKA
- Green Grey
- LAYAH
- SINOPTIK
- Курган і Agregat
Напомним, что лучшей песней 2021 года по версии YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, лучшей исполнительницей признали alyona alyona, а в категории "Лучший певец" победил MONATIK.