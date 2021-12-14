Объявлены претенденты на YUNA-2022. Больше всего номинаций у TVORCHI, KALUSH, Пивоварова

Оргкомитет Национальной музыкальной премии YUNA назвал номинантов 2022 года. Публикуем полный список артистов, которые могут получить заветную статуэтку

Объявлены номинанты на премию YUNA-2022 / Фото: instagram.com/pivovarovmusic, yuna.ua

Список номинантов на премию YUNA-2022 огласили сегодня в прямом эфире. Согласно правилам, за победу в 16 номинациях могут бороться работы исполнителей, которые были выпущены в период с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года.

В категориях "Лучшая исполнительница". "Лучший исполнитель", "Лучшая поп-группа" и "Лучшая рок-группа" могут быть номинированы только те артисты, которые в течение указанного выше периода выпустили минимум две новые песни.

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В этом году больше всего номинаций получили TVORCHI (8), KALUSH (6), Wellboy (5), Артем Пивоваров (4), Макс Барских (4) и Дорофеева (4).

YUNA-2022 – полный список номинантов премии

Лучшая исполнительница

alyona alyona

Дорофеева

Тина Кароль

NK

Jerry Heil

Лучший певец

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Дантес

Макс Барских

MONATIK

Wellboy

Артем Пивоваров

Лучшая рок-группа

The Hardkiss

Скай

Океан Ельзи

Бумбокс

БEZ Обмежень

Лучшая поп-группа

Kalush

Kazka

Latexfauna

Коррупция

TVORCHI

Лучшая песня

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SHUM – Gо_A

Гуси – Wellboy

Зорі – Kalush

М*ята – Kazka

Рандеву – Пивоваров

Лучшая песня на иностранном языке

BESTSELLER – Макс Барских, Zivert

Falling – TVORCHI

Горит – Дорофеева

Зажигать – MONATIK/JOMO

Красное вино – NK

Лучший альбом

Hotin – Kalush

KOLIR – ONUKA

ROAD – TVORCHI

Жива і не залізна – The Hardkiss

Красное вино – NK

Лучший клип

BESTSELLER – Макс Барских, Zivert

SHUM – Gо_A

Вишні – Wellboy

Гуси – Wellboy

Зажигать – MONATIK/JOMO

Лучший дуэт/коллаборация

BESTSELLER – Макс Барских, Zivert

Любила – Саша Чемеров и Бумбокс

Місто весни – Океан Ельзи та Один в каное

Поруч – KAZKA x ALEKSEEV

Чому – Олександр Пономарьов, DZIDZIO, Артем Пивоваров

Открытие года

Дорофеева

MOLFAR

Skofka

Wellboy

Лилу 45

Лучший электронный хит

Crush – TVORCHI

Fallinf – TVORCHI

Віч-на-віч – TVORCHI

GUMA – ONUKA

SHUM – Gо_A

Лучший хип-хоп хит

KAVA – MamaRika

Весну – ТНМК

Додому – KALUSH та Skofka

Зорі – KALUSH

Таксі – KALUSH, Христина Соловій

Лучший эстрадный хит

Ваша мати – СолоХа

Діаманти – Олег Винник, Еліна Іващенко

Зимова казка – DZIDZIO

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив

Не стримуй погляд – Ірина Білик

Лучший саундтрек

На щастя – Потап, Олег Винник, Позитив ("Скажене весілля 3")

Пола-ла-ла" – Dakh Daughters и София Байбакова ("Віктор Робот")

Сини України – Марина Маковій ("Мати Апостолів")

Той день – Злата Огневіч ("Пульс")

Хочу ще – СКАЙ ("Все буде OK")

Лучшее концертное шоу

Дорофеева – Dofamin

Макс Барскіх – Bestseller

Пивоваров – Стихійна акустика

ROAD – TVORCHI

MONATIK – Made With Love And Rhythm

Другой формат

DAKOOKA

Green Grey

LAYAH

SINOPTIK

Курган і Agregat

Напомним, что лучшей песней 2021 года по версии YUNA стала "Дежавю" Артема Пивоварова, лучшей исполнительницей признали alyona alyona, а в категории "Лучший певец" победил MONATIK.