Официально: Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом. У певца родилась дочь

Фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" впервые стал отцом в июне прошлого года. Кто сообщил новость о рождении дочери и как назвали девочку – читайте в материале

Святослав Вакарчук второй раз стал отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце мая стало известно, что гражданская жена экснардепа, продюсер продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута, беременная. Прошлым летом она родила Вакарчуку первенца, сына Ивана. И вот прошел только год, как звездная парочка во второй раз стала родителями.

Но радостной новостью поделился не Святослав и не Евгения. В своем Facebook об этом рассказала менеджер группы "Океан Эльзы", Виктория Хоменко.

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21 июня 2022 г. у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломией . Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир", – написала менеджер.

По словам менеджера звездная парочка решила не разглашать какую-либо другую информацию. А также попросили с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

В комментариях под публикацией уже почти сотня поздравлений, адресованные Святославу, Евгении и маленькой Соломии.

Скриншот Facebook/Виктория Хоменко

В своих социальных сетях экснардеп не написал пока ни слова. А вот гражданская жена музыканта сделала репост одной из публикаций Facebook, которая никак не связана с новостью о рождении дочери.

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Скриншот Facebook/Jane Yatsuta

Раньше мы рассказывали как Рианна впервые вышла в свет после родов.