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Официально: Святослав Вакарчук во второй раз стал отцом. У певца родилась дочь

Рома Семыкин Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня
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5 июля, 18:29
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Фронтмен рок-группы "Океан Эльзы" впервые стал отцом в июне прошлого года. Кто сообщил новость о рождении дочери и как назвали девочку – читайте в материале
Святослав Вакарчук второй раз стал отцом
Святослав Вакарчук второй раз стал отцом / Фото: Коллаж: Сегодня

В конце мая стало известно, что гражданская жена экснардепа, продюсер продакшена Radioaktive Film Евгения Яцута, беременная. Прошлым летом она родила Вакарчуку первенца, сына Ивана. И вот прошел только год, как звездная парочка во второй раз стала родителями.

Но радостной новостью поделился не Святослав и не Евгения. В своем Facebook об этом рассказала менеджер группы "Океан Эльзы", Виктория Хоменко.

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21 июня 2022 г. у Святослава Вакарчука родилась дочь. Девочку назвали Соломией . Имя, которое выбрали родители ребенка, означает "мир", – написала менеджер.

По словам менеджера звездная парочка решила не разглашать какую-либо другую информацию. А также попросили с уважением отнестись к их решению и праву на частную жизнь.

В комментариях под публикацией уже почти сотня поздравлений, адресованные Святославу, Евгении и маленькой Соломии.

Скриншот Facebook/Виктория Хоменко

В своих социальных сетях экснардеп не написал пока ни слова. А вот гражданская жена музыканта сделала репост одной из публикаций Facebook, которая никак не связана с новостью о рождении дочери.

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Скриншот Facebook/Jane Yatsuta

Раньше мы рассказывали как Рианна впервые вышла в свет после родов.

Рома Семыкин
Рома Семыкин Team Lead Звезды Сегодня

В СМИ с 2015 года. Работал журналистом, редактором, линейным продюсером на развлекательно-информационных телевизионных проектах (преимущественно утренних шоу). С шоу-бизнесом уже давно на «ты». С места событий освещал «Евровидение», Одесский международный кинофестиваль, концерты популярных исполнителей, музыкальные фестивали и т.п. Сотни интервью с украинскими и мировыми знаменитостями. Чего уж там, брал комментарий у Пэрис Хилтон :) Так что в планах - интервью с ее подружкой, Бритни Спирс. Еще бы, пятый студийный альбом поп-принцессы «Blackout» вдохновляет на самые крутые идеи. В команде "Сегодня" с 2022 года.

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