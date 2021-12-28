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Оля Полякова розповіла, як чоловік вплинув на її життя: Він мене кружляв та вішав на мене бантики

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
28 грудня, 15:25
В закладинки
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Співачка мало що розповідає про свого чоловіка та подружнє життя. Але напередодні Нового року зірка вирішила поділитися, що для неї зробив обранець
Оля Полякова поділилася подробицями особистого життя.
Оля Полякова поділилася подробицями особистого життя. / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова, яка розповіла, як і де відзначатиме новорічні свята, перебуває у шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим вже 17 років. Артистка зізнається, що коли вона вийшла заміж, то стала почуватися по-справжньому щасливою жінкою.

Я дійсно почуваюся щасливою людиною і почала давно відчувати це почуття. А почалося це, коли я вийшла заміж за Вадика. Спочатку він мене кружляв, вішав на мене бантики та робив мені стан тепла. Потім у мене народилися діти, і це було феєрично. Потім у мене пішла вгору кар'єра, що дуже наповнює, – розповіла Полякова в інтерв'ю Viva.

Оля Полякова з чоловіком та доньками
Оля Полякова з чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/polyakovamusic

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Ба більше, співачка ділиться, що сьогодні їй нема на що жалітися. За її словами, вона намагається ставати ще щасливішою щодня.

Немає жодного об'єктивного поняття щастя, воно лише у нашій голові. Якщо розвивати це відчуття, хвалячи себе за досягнення, можна стати розслабленою, спокійною та радісною. І продовжувати так само радісно жити, а не весь час з розлюченим обличчям бігти кудись, дертися, підкорювати уявні вершини, – додала виконавиця.

Що відомо про чоловіка Олі Полякової

Відомо, що Вадим Поляков – фінансист. Оля вийшла за нього заміж у 2004 році та народила в шлюбі двох дочок – Машу та Алісу. Раніше співачка розповідала, що її обранець завжди добре заробляв, а вона витрачала гроші.

Так, на кошти Вадима, незважаючи на фінансову кризу, Оля знімала кліпи та записувала пісні.

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Талановита жінка може зробити з мільярдера – мільйонера. Та я пішла далі. Я зробила з мільйонера просто хорошу людину. Коли це сталося, це було складно, – зізналася артистка у YouTube-шоу "Дорослі дівчатка".

Раніше Оля Полякова поділилася в Мережі рідкісними фото з чоловіком та доньками. Артистка разом із сім'єю літала у відпустку на Мальдіви, де проводила час в окремих апартаментах з басейном та на березі океану.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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