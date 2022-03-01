Остапчук вызверился на пропагандистку Скабееву из-за "паляниці": лучше учите слово "домовина"

Весь мир знает, что Путин напал на Украину, но российские пропагандисты продолжат зомбировать людей, и говорить им о фейковой "военной операции"

Владимир Остапчук решил проучить пропагандистку Скабееву. / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk, скриншот

Главная пропагандистка РФ Ольга Скабеева опозорилась из-за "паляниці", с помощью которой украинцы устраивают проверки российским оккупантам, которые не могут произнести это слово. В прямом эфире эта женщина заявила, что слово переводится как "клубника". По мнению дезинформаторки, паляниця это клубника.

Скабеева с уверенностью сказала, что на украинском "клубника" звучит как "поляница". Пропагандистка заявила, что российских военных, которые не правильно произнесут это слово, в Украине ставят на колени или "пускают им пулю".

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук не смог пройти мимо этой ситуации и решил учить Скабееву украинскому языку, чтобы не так уж сильно позорилась.

Паляниця – это хлеб, дура. Лучше учите слово "домовина". Слава Украина! Слава ВСУ!, – написал ведущий в Instagram .

Скриншот Instagram

Весь мир знает о войне в Украине, которую начал Кремль 24 февраля. Однако в России находятся люди, которые решаются еще сеять дезинформацию. В частности, Дмитрий Певцов назвал украинцев "нацистами" и поддержал Путина.

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Дорогие украинцы, сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Наша армия дает достойный отпор врагу – верим в ВСУ!

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