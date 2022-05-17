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Победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин, который чуть не развелся с женой, наконец-то увиделся с дочерью

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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17 мая, 18:28
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Юный украинский исполнитель и победитель вокального шоу долгое время не видел свою дочь и жену Иванну, которая увезла малышку в Польшу
Роман Сасанчин увиделся с дочерью и женой
Роман Сасанчин увиделся с дочерью и женой / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

Ранее появилась информация о том, что 20-летний Роман и 24-летняя Иванна разводятся. О расставании рассказала сама Иванна. Но позже Роман сообщил своим поклонникам, что наладил отношения с женой и скоро они будут вместе.

И вот, наконец-то, Иванна решила вернуться из Польши и семья воссоединилась. Кадрами счастливого молодого отца Иванна поделилась в Instagram. На снимках Роман держит на руках дочь Элизабет и целует малышку.

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Сейчас семья находится в Тернополе.

Скриншот: Instagram

Дорога была тяжелая, но теперь мы счастливы, – написала жена Сасанчина в соцсети.

Напомним, что Роман Сасанчин и его жена Иванна познакомились в 2020 году. Через несколько месяцев они стали жить вместе. Известно, что сначала пара жила в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – они переехали в Тернополь.

В конце апреля стало известно, что Роман и Иванна хотят обвенчаться.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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