Развод отменяется! Роман Сасанчин и его супруга решили обвенчаться

Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин и его супруга Иванна обрадовали поклонников новостями о венчании после разговоров о разводе

Иванна та Роман / Фото: Instagram

Не так давно 19-летний Роман Сасанчин и его супруга 24-летняя Иванна шокировали публику новостями о своем разрыве. И хотя позже девушка заявила, что пока никаких документов на развод они не подавали, отношения у пары были на грани. Но, похоже, что молодой семье удалось найти общий язык и помириться.

На Пасху Иванна вместе с маленькой дочерью приехала к Роману в Тернополь из Польши. Супруги вместе с дочкой вместе сходили в храм посвятить паски. По дороге, молодожены поделились с поклонниками радостной новостью о своем венчании.

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Идем с очень хорошей новостью. Мы договорились со священником о том, чтобы обвенчаться. Мы счастливы и очень надеемся, что скоро закончится война, тогда нашему счастью не будет предела, – рассказала Иванна в семейном Instagram-аккаунте Сасанчиных.

Скриншот – instagram.com/sasanchyn_family/

Также Роман и Иванна сообщили, что хотят отпраздновать свою свадьбу после войны. Напомним, что у пары не было пышной церемонии, они просто обменялись кольцами с ЗАГСе, а после провели небольшое торжество в кругу родных и друзей.

Напомним, Роман Сасанчин и его супруга Иванна познакомились в 2020 году. Зимой 2021 года они поженились. 30 декабря того же года у пары родилась дочь Элизабет.