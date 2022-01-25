Победительница "Холостяка-8" Иванна Гончарук ждет ребенка

Сенсационная информация появилась в Instagram победительницы "Холостяк"-8. Иванна Гончарук впервые станет мамой! Девушка опубликовала трогательное видео с мужем, в ролике она уже не скрывает округлившийся животик.
Пока что срок беременности она не уточняет. Но поклонники надеются, что вскоре звезда начнет делиться "мамским" контентом и поделится деталями.
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Коротко об Иванне Гончарук
Напомним, Иванна Гончарук из Луцка стала победительницей восьмого сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Рожден Ануси.Тогда девушке удалося победить Галину Присташ. Но отношения у пары не задались и после проекта Рожден и Иванна расстались.
18 июля 2021 года Гончарук Иванна Гончарук вышла замуж. Ее избранником стал киберспортсмен Павел Забокрицкий. Девушка частенько публикуем красивые фото и видео с мужем.
Теперь, мы уверены, в Инстаграм Гончарук будет еще больше красивого контента.
Мы присоединяемся к многочисленным поздравлениям!
Также напомним, экс-"Холостячке" Злате Огневич угрожает расправой неадекватный преследователь.