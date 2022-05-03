Экс-жена Дмитрия Ступки впервые рассказала, чем занимается ее жених-американец

Полина Логунова в эксклюзивном интервью программе Зірковий шлях рассказала о своем новом избраннике

Полина Логунова впервые поделилась подробностями романа с женихом-американцем / Фото: Скриншот из YouTube, instagram.com/polinalogunova

Полина Логунова не скрывает, что после расставания с актером Дмитрием Ступкой ей быстро удалось наладить личную жизнь в США. Сейчас она счастлива в отношениях с американцем по имени Джордж.

В интервью программе "Зірковий шлях" Полина впервые рассказала, что она со своим избранником познакомилась в компании общих друзей, когда еще была в браке.

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Как отметила блогер, их роман с Джорджем началась уже после ее расставания с мужем. Отношения пары развивались стремительно. Уже через месяц Джордж сделал Полине предложение.

Если раньше Полина жаловалась, что в браке с Дмитрием Ступкой она зарабатывала больше, то в новых отношениях ее все устраивает. Как призналась Логунова, ее новый избранник не имеет отношения к шоу-бизнесу.

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У него международная маркетинговая компания, у него несколько офисов есть в разных странах. Это не шоу-бизнес, это бизнес. Деньги он умеет зарабатывать.

Джордж уже был женат. От предыдущего брака у него есть двое сыновей.

Ранее Полина Логунова поделилась подробностями развода с Дмитрием Ступкой.