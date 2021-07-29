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Продюсер ALEKSEEV прокомментировал слухи об их романе: Мне смешно

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редактор
29 июля, 18:37
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Известный украинский режиссер и продюсер певца Никиты Алексеева женат и воспитывает троих сыновей, тем не менее за кулисами шоу-бизнеса стали появляться слухи о его романтических отношениях с подопечным
Олег Боднаручк прокомментировал сплетни о романе с Никитой Алексеевым
Олег Боднаручк прокомментировал сплетни о романе с Никитой Алексеевым / Фото: instagram.com/alekseev_officiel, instagram.com/olegbodnarchuk

В интервью DOROTYE Олег Боднарчук, который рассказал о конфликте с Тиной Кароль, признался, что у него нет друзей в шоу-бизнесе, а по сему – нет тех, кто мог бы поделиться с ним разного рода сплетнями и слухами, в том числе и о его "романе" с ALEKSEEV.

В интервью Боднарчук ответил на вопрос о том, как реагировал на слухи о романтических отношениях с подопечным.

Как на такое можно реагировать? Мне смешно. Никита – это мой четвертый сын, – ответил Олег.

ALEKSEEV
ALEKSEEV / Фото: instagram.com/alekseev_officiel

По словам режиссера, он не слышал, что кто-то распускал о нем такие слухи, так как в прессе обычно не освещают его личную жизнь.

Я ничего этого не знаю, не слышал. Откуда я должен черпать информацию? Кто мне может что-то сказать? Меня иногда спрашивают: "А Ани Лорак с этим..?", "А от кого у Лободы ребенок?". Я говорю: "Вы реально думаете, что я с ними общаюсь на эти темы? От кого ты родила или с кем ты сейчас встречаешься?" У нас четкие границы, – объяснил Олег.

Отметим, что сейчас ALEKSEEV встречается с одной из участниц обновленной группы "ВИА Гра" – Ульяной Синецкой. Ради любимого девушка даже переехала из России в Украину.

Смотрите полное интервью Олега Боднарчука:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редактор

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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Я боялась, что он потеряет работу, что он публичный. Я знала, что если я сейчас куда-то пойду, это сразу куда-то попадет, и я человеку испоганю жизнь. Но я думала, что он это оценит хотя бы и больше не будет так поступать. Не надо было к нему возвращаться – это была самая большая ошибка в моей жизни.

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