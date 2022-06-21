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Рашисты похоронили Виталия Козловского. Пропаганда "русского мира" снова пробила дно

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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21 июня, 11:02
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Российские пользователи "Википедии" "похоронили" украинского артиста. Как певец отреагировал на такое известие о себе – узнайте в материале
В российской "Википедии" появились фейковые данные о Виталии Козловском
В российской "Википедии" появились фейковые данные о Виталии Козловском / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Виталий Козловский, который стер некоторых людей из своей жизни навсегда, поделился с фанатами довольно забавной новостью, которую создали о нем рашисты (до такого дойти могли только они).

Недавно в российской версии ресурса "Википедия" обновили статью об украинском певце. Так, в материале указали дату....смерти Виталия Козловского! Сейчас этой информации уже нет в тексте, однако у артиста сохранился скриншот такой выходки, какой он поделился в Instagram .

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Скриншот: Instagram

По отредактированной фейковой информации, певец якобы погиб 18 июня 2022 года в украинском городе вблизи Одессы – Белгород-Днестровск.

Я "умер". Уже как 2 дня! По версии "Википедии". Хотя, вчера была ситуация, когда я был к этому близок, но все обошлось, – отметил Козловский.

Артист поделился с фанатами шокирующими новостями
Артист поделился с фанатами шокирующими новостями / Фото: instagram.com/vkozlovskiy

Кстати, в украинской версии "Википедии" такие изменения не были замечены. Вероятно, злобные рашисты решили так отомстить артисту за его проукраинскую позицию.

Певец также поделился этой историей в Facebook , где отреагировала Ольга Сумская. Актриса спросила Козловского, кто решился написать такие глупости. В ответ артист предположил, что орки.

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Скриншот: Facebook

Один из подписчиков поинтересовался у артиста, какая опасность его постигла, ведь он написал в сообщении, что "был близок к смерти". Как выяснилось, недавно Виталий попал в ДТП. Однако подробности он не стал раскрывать.

Скриншот: Facebook

Другие же поклонники пожелали артисту долгих лет жизни:

  • Ужас. Разве так можно ошибаться?
  • Значит, долгих лет.
  • Живи, радуй нас!
Скриншот Instagram

Напомним, в апреле Виталий Козловский выпустил песню о войне, записанную в Киеве под звуки взрывов.

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Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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