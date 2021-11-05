Реакция звезд на смерть режиссера Виталия Малахова: "Невероятная потеря!"

В возрасте 67 лет умер режиссер Театра на Подоле Виталий Малахов. Украинские звезды театра и кино в соцсетях делятся воспоминаниями о легендарном творце

Умер режиссер Театра на Подоле Виталий Малахов - реакция звезд / Фото: facebook.com/oleg.vergelis

Вчера ночью стало известно о смерти театрального режиссера, художественного руководителя-директора Киевского драматического театра на Подоле Виталия Малахова. Ему было 67 лет.

26 октября Виталия Малахова госпитализировали в больницу – у него начался сепсис. Режиссер находился в тяжелом состоянии в реанимации. Виталию Малахову должны были имплантировать искусственную почку.

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Украинские звезды пишут слова поддержки семье Даши Малаховой – дочери Виталия Малахова – в комментариях в Facebook и в постах.

Анна Саливанчук

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Ты был для меня как второй отец! Виталий Ефимович Малахов. Как мне тебя будет не хватать, как нам всем будет вас не хватать. Спасибо вам за все. За то, что поверили в меня, дали шанс, научили доверять себе, не бояться сцены, я с вами сыграла более 18 главных ролей. Таких как вы не бывает, – трогательно написала украинская актриса Анна Саливанчук в Instagram.

Ирма Витовская

Актриса Ирма Витовская / Фото: facebook.com/irmcya

"Дашунь, прими мои соболезнования… Светлая память… Пусть его душу Господь поселит в месте, полном любви. Держитесь… Обнимаю", – написала актриса.

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Антин Мухарский

Шоумен Антин Мухарский / Фото: Facebook-страница Антина Мухарского

"Невероятная потеря! Даша, сочувствую всем сердцем и душой... Прекрасный, светлый, талантливый и вдохновенный человек покинул этот мир! Светлая память! Объятия и печаль...", – поделился в комментариях актер.

Анна Завальская

Анна Завальская / Фото: facebook.com/anna.zavalskaya

Певица Анна Завальская также поддержала дочь Виталия Малахова в соцсети: "Светлая память… Всей душой соболезнуем… и сохраним навсегда в сердце".

Маша Ефросинина

Телеведущая опубликовала пост в Instagram, где написала, кем для нее был Виталий Ефимович:

Как грустно и больно начался этот день! Ушел мой учитель и наставник, человек, подаривший столице уникальный театр на Подоле…Выдающийся режиссер и революционер не только в своих постановках, но и в своем видении мира! Виталий Ефимович Малахов, знаю, что вы бы и сейчас пошутили, и все засмеялись бы сквозь горькие слезы…Так вы были устроены! Спасибо вам за все…

Ольга Сумская

Ольга Сумская / Фото: instagram.com/olgasumska

Актриса Ольга Сумская в комментариях к посту Даши Малаховой тоже написала слова сочувствия: "Боже мой, как же так? Дашенька, дорогая, это очень больно... Виталий Ефимович... Мастер! Спасибо за любовь к театру, за невероятный талант, за потрясающий творческий путь... Самые глубокие соболезнования".

Что известно о режиссере

Виталий Малахов — режиссер, народный артист Украины (2008). Лауреат национальной премии Украины им. Т. Г. Шевченко в области искусства 2008 года.

Режиссер Виталия Малахов / Фото: facebook.com/malakhov.vitaly

Его творческая карьера началась в 1977 году на украинском телевидении. С мая 1978 года по сентябрь 1979 года он работал в Киевском государственном театре русской драмы им. Леси Украинки. С 1979 года возглавил Киевский государственный театр эстрады.

С 1985 по 1987 год работал со своей труппой на базе Киевского Молодежного театра, а с августа 1987 года был создан Киевский драматический театр на Подоле, где он был художественным руководителем-директором.

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