Режиссер Олег Сенцов женился. Кто избранница режиссера? (Фото)

Олег Сенцов, режиссер нашумевшего фильма "Носорог", сейчас защищает Украину в рядах ВСУ. Все это время кинематографиста поддерживала его возлюбленная Вероника Вельч.
А сегодня режиссер сообщил радостную новость: он и его избранница обменялись кольцами.
Женился, – коротко подписал фото с Вероникой в Facebook Сенцов.
Церемония прошла в кругу друзей и близких. Как свадебный наряд Вельч выбрала украинскую вышиванку, а Сенцов был в военной форме.
Кто такая Вероника Вельч?
Избранницей режиссера стала старший директор по коммуникациям в консультативной фирме по связям с общественностью Ridgely Walsh. Девушка была одной из координаторов проекта "Евромайдан SOS".
Об отношениях Вельч и Сенцова стало известно в марте. Вероника стала второй официальной супругой режиссера. От первого брака у Сенцова есть дочь Алина и сын Владислав. Также у режиссера есть общая дочь Эмма с журналисткой Юлией Бабич.
Ранее стало известно, что 59-летний режиссер Квентин Тарантино во второй раз стал отцом.
"Я хочу, чтобы вас тоже пришли спасать, освобождать и "оперировать". Как вы за**али"