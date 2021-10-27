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Секретная сила: кто из звезд верит в мистику

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
27 октября, 16:04
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Рассказываем истории знаменитостей, которые не скрывают, что верят в потусторонние силы
Кто из звезд верит в мистику
Кто из звезд верит в мистику / Фото: Instagram

Совсем скоро весь мир будет отмечать один из самых загадочных и мистических праздников – Хэллоуин. Украина не стала исключением. В последние годы празднование Дня всех святых становится все более популярным в нашей стране. Кто-то о мистике вспоминает только в канун 30 октября, но только не герои нашей подборки.

Ирины Билык

Певица Ирина Билык
Певица Ирина Билык / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Украинская певица не скрывает, что обращается к экстрасенсам и верит в мистику. Известные люди постоянно становятся жертвами магических ритуалов.‎ У Ирины Билык есть защита от всевозможных козней.

У меня есть знакомый экстрасенс, а когда я еду на гастроли, у меня с собой всегда есть амулет,- рассказала как-то певица.

Надежда Мейхер

Надежда Мейхер
Надежда Мейхер / Фото: пресс-служба

Верит в потусторонние силы Надежда Мейхер. Артистка призналась, что она обращается к людям, которые помогают ей снимать негатив.

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Когда ты выступаешь на концерте или находишься в обществе, каждый человек по-разному на тебя смотрит. И чем негативнее мысль, которую посылают в твою сторону, она может в какой-то степени повлиять – делится артистка.

Леся Никитюк

Леся Никитюк
Леся Никитюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная телеведущая никогда не скрывала, что верит в мистику. Никитюк пользуется услугами мольфара. Таким образом телеведущая старается защитить себя от негатива,

У меня есть друг-мольфар. Он чистит ауру, молитвы читает. На специальные праздники он выпекает для меня лепешки. Это защита от болезней, – призналась Леся Никитюк.

Алла Пугачева

Алла Пугачева
Алла Пугачева / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

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Пользуется услугами экстрасенсов и гадалок певица Алла Пугачева. В мистику артистку заставил поверить один случай. После одного из концертов у Аллы Борисовны пропало зрение. Артистка обратилась к одной знахарке, которая помощью заговора и катания яиц по телу (обряд, снимающий порчу) вернула певице зрение. С тех пор певица регулярно консультируется с экстрасенсами и гадалками.

Катя Лель

Катя Лель
Катя Лель / Фото: Instagram.com

Российская певица давно увлекается мистикой, эзотерикой, теориями заговоров и верит в то, что инопланетяне не раз посещали Землю. Ранее Лель утверждала, что пришельцы когда-то украли у нее зубы.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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