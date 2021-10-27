Секретная сила: кто из звезд верит в мистику

Совсем скоро весь мир будет отмечать один из самых загадочных и мистических праздников – Хэллоуин. Украина не стала исключением. В последние годы празднование Дня всех святых становится все более популярным в нашей стране. Кто-то о мистике вспоминает только в канун 30 октября, но только не герои нашей подборки.
Ирины Билык
Украинская певица не скрывает, что обращается к экстрасенсам и верит в мистику. Известные люди постоянно становятся жертвами магических ритуалов. У Ирины Билык есть защита от всевозможных козней.
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У меня есть знакомый экстрасенс, а когда я еду на гастроли, у меня с собой всегда есть амулет,- рассказала как-то певица.
Надежда Мейхер
Верит в потусторонние силы Надежда Мейхер. Артистка призналась, что она обращается к людям, которые помогают ей снимать негатив.
Когда ты выступаешь на концерте или находишься в обществе, каждый человек по-разному на тебя смотрит. И чем негативнее мысль, которую посылают в твою сторону, она может в какой-то степени повлиять – делится артистка.
Леся Никитюк
Известная телеведущая никогда не скрывала, что верит в мистику. Никитюк пользуется услугами мольфара. Таким образом телеведущая старается защитить себя от негатива,
У меня есть друг-мольфар. Он чистит ауру, молитвы читает. На специальные праздники он выпекает для меня лепешки. Это защита от болезней, – призналась Леся Никитюк.
Алла Пугачева
Пользуется услугами экстрасенсов и гадалок певица Алла Пугачева. В мистику артистку заставил поверить один случай. После одного из концертов у Аллы Борисовны пропало зрение. Артистка обратилась к одной знахарке, которая помощью заговора и катания яиц по телу (обряд, снимающий порчу) вернула певице зрение. С тех пор певица регулярно консультируется с экстрасенсами и гадалками.
Катя Лель
Российская певица давно увлекается мистикой, эзотерикой, теориями заговоров и верит в то, что инопланетяне не раз посещали Землю. Ранее Лель утверждала, что пришельцы когда-то украли у нее зубы.
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