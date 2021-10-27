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Секретна сила: хто із зірок вірить у містику

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 жовтня, 16:04
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Розповідаємо історії знаменитостей, які не приховують, що вірять у потойбічні сили
Хто із зірок вірить у містику
Хто із зірок вірить у містику / Фото: Instagram

Зовсім скоро весь світ відзначатиме одне з найзагадковіших і наймістичніших свят – Гелловін. Україна не стала винятком. Останніми роками святкування Дня всіх святих стає все більш популярним у нашій країні . Хтось про містику згадує лише напередодні 30 жовтня, але лише не герої нашої добірки.

Ірини Білик

Співачка Ірина Білик
Співачка Ірина Білик / Фото: instagram.com/bilyk_iryna

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Українська співачка не приховує, що звертається до екстрасенсів і вірить у містику. Відомі люди постійно стають жертвами магічних ритуалів. Ірина Білик має захист від всіляких підступів.

У мене є знайомий екстрасенс, а коли я їду на гастролі, у мене завжди є амулет, – розповіла якось співачка.

Надія Мейхер

Надія Мейхер
Надія Мейхер / Фото: пресслужба

Вірить у потойбіччі сили Надія Мейхер . Артистка зізналася, що вона звертається до людей, які допомагають їй знімати негатив.

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Коли ти виступаєш на концерті чи перебуваєш у суспільстві, кожна людина по-різному на тебе дивиться. І чим негативніша думка, яку посилають у твою сторону, вона може певною мірою вплинути – ділиться артистка.

Леся Нікітюк

Леся Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Відома телеведуча ніколи не приховувала, що вірить у містику. Нікітюк користується послугами мольфару . Таким чином телеведуча намагається захистити себе від негативу,

У мене є друг-мольфар. Він чистить ауру, читає молитви. На спеціальні свята він випікає для мене коржики. Це захист від хвороб, – зізналася Леся Нікітюк.

Алла Пугачова

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

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Користується послугами екстрасенсів та ворожок співачка Алла Пугачова. У містику артистку змусив повірити на один випадок. Після одного з концертів у Алли Борисівни зник зір. Артистка звернулася до однієї знахарки, яка через змову та катання яєць по тілу (обряд, що знімає порчу) повернула співачці зір. З того часу співачка регулярно консультується з екстрасенсами та ворожками.

Катя Лель

/ Фото: Instagram.com

Російська співачка давно захоплюється містикою, езотерикою, теоріями змов і вірить у те, що інопланетяни неодноразово відвідували Землю. Раніше Лель стверджувала, що прибульці колись викрали у неї зуби.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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