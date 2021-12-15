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Слава Демин объяснил, почему не оформляет развод с женой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
15 декабря, 09:56
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Радиоведущий Слава Демин в программе "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина", рассказал об отношениях с бывшей женой
Слава Демин рассказал, какие сейчас у него отношения с бывшей женой
Слава Демин рассказал, какие сейчас у него отношения с бывшей женой / Фото: instagram.com/slavademin_official

В начале года Слава Демин объявил о разводе с женой Ксений спустя 13 лет брака. Пара рассталась без скандалов.

Как признался радиоведущий, они с Ксенией до сих пор официально не оформили развод.

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Это так лень. Вот действительно нет времени. Надо найти время, чтобы было и у меня, и у нее. Надо сесть, поехать в ЗАГС, написать заявление. Вот мы такие, у нас нестандартные отношения, – говорит ведущий и добавляет, если дойдет до новых серьезных отношений, то сам пойдет разводиться с нынешней супругой, – конечно, готов к компромиссам. Я всегда за обсуждение всего происходящего в моей жизни со второй половинкой

Слава Демин с супругой Ксенией
Слава Демин с супругой Ксенией / Фото: instagram.com/slavademin_official

Слава уверяет – в отношениях он не эгоист.

Я вообще за то, чтобы в отношениях со мной девушке было комфортно. И не только в духовном общении, но и физиологическом тоже. В отношениях важно на первом месте уважение. Уважение, взаимопонимание и секс. Это реально важные вещи. Еще должно быть доверие, чтобы человек не обманывал никогда. Иногда в отношениях людям страшно сесть и поговорить о том, что их волнует, в интиме в том числе. Они просто живут. Или терпят, обсуждают это с подругами, друзьями в баре, но только не друг с другом. И от этого, они счастливее не становятся, – поделился радиоведущий.

Ранее появилась информация, что Шон Пенн передумал разводиться с молодой женой.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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