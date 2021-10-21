Сменила фамилию и вернулась в СССР: дочь Сумской анонсировала авторский проект (видео)

Старшая дочь Ольги Сумской Антонина Паперная уже долгое время живет и работает в Москве. Она актриса, как и мама. А теперь пробует себя еще и в роли ведущей

Дочь Ольги Сумской представила авторский проект / Фото: instagram.com/olgasumska

Дочь актрисы запускает свой проект на YouTube. Он будет называться "Творческие встречи с Антониной Борщевик". Артистка пока не раскрыла, почему решила взять такую фамилию.

Вас ждет интересное интервью и много доброго юмора и баловства! – анонсирует новую работу Паперная.

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В комментариях подписчики отметили, что в восторге от чувства юмора Паперной.

"Обожаю, Тоня, твой тонкий юмор!"

"Вот это новость. Антонина Борщевик. Жду с нетерпением"

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Скриншот: Instagram

Видео снято в стиле 80-х. Многие отметили, что Антонине очень идет стиль того времени. А некоторые подписчики вспомнили времена СССР.

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"Словно в Советский Союз вернулись"

"Класс! Назад в СССР с ноткой современности"

"Видео из прошлого. Вы так круто смотритесь в те времена"

Скрнишот: Instagram

Скриншот: Instagram

Сегодня состоится премьера авторского проекта старшей дочери Ольги Сумской. Героиней первого выпуска стала российская актриса Светлана Колпакова.

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Напомним, Антонина Паперная живет в гражданском браке с российским актером Владимиром Яглычем. Пара вместе с 2015 года. У Антонины и Владимира в 2017 году родилась дочка Ева. В апреле прошлого года у пары на свет появился сын Даниил.

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