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"Сначала победим словом, а позже – огнем ВСУ" – ведущие канала "Украина" о журналистике

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня
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6 июня, 18:02
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6 июня в Украине свой профессиональный праздник отмечают украинские журналисты
В День журналиста ведущие канала "Украина" рассказали о своей профессии
В День журналиста ведущие канала "Украина" рассказали о своей профессии / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня

Даже в самые сложные времена украинцы хорошо осведомлены о актуальных и достоверных новостях, имеют неограниченный доступ к разным источникам знаний и возможность услышать ответы от политиков и чиновников. А все благодаря тем, кто круглосуточно удерживает информационный фронт – представителям СМИ. По случаю Дня журналиста, который ежегодно отмечают 6 июня, мы расспросили ведущих новостей "Сегодня" на канале "Украина", каково это – посвятить свою жизнь журналистике.

Олег Панюта

Олег Панюта. Фото: пресс-служба

Не только работать в кадре, но и жить с призванием. И в любой момент, находясь среди людей – слушать, помогать, спорить, защищать, разъяснять, подсказывать, благодарить. Ибо только так можно узнать, что действительно нужно людям от твоей работы, – убежден ведущий аналитического еженедельника "Сьогодні. Підсумки" Олег Панюта.

Анна Панова

Анна Панова. Фото: пресс-служба

Быть ​​журналистом – это быть на информационном фронте, отслеживать самое главное и сообщать своей аудитории о действительно важном. Слово – это тоже оружие, и на войне это очень заметно. Мы противостоим мощной пропагандистской машине страны-агрессора, наше слово должно быть услышано во всем мире. И украинские журналисты справятся со своей задачей, равно как и Украинские Вооруженные силы – со своей. Вместе победим! – твердо верит Анна Панова.

Юлия Галушка

Юлия Галушка. Фото: пресс-служба

Для меня быть журналистом – это иметь особое состояние души. Ставить под сомнение, казалось бы, очевидные вещи. Спрашивать, уточнять, стараться докопаться до истины. Рассказывать новости, проводить расследования и стоять на страже правды, – поделилась Юлия Галушка.

Максим Сикора

Максим Сикора. Фото: пресс-служба

Сегодня журналистика – это ответственность за каждое сказанное в эфире слово. Так должно быть и в мирное время. Но мы понимаем, что действуем в условиях фактической контрпропаганды. Это – фронт, это – информационная война. Наше оружие – это слово, картинка и лидеры мнений, которых мы приглашаем в эфир. Поэтому журналистика это прежде всего ответственность – за то, что ты ретранслируешь, как ты это делаешь и зачем. Последнее – самое понятное – ради победы! А она приближается с каждым днем, – уверен Максим Сикора.

Виталий Школьный

Виталий Школьный. Фото: пресс-служба

Журналистика для меня, как и для всей страны, – это средство выживания. С начала полномасштабного вторжения России мы сполна прочувствовали, как пропаганда и медиа бывают ядовиты. Журналистика – говорит правду, ныне поддерживает, вселяет надежду и вдохновляет бороться. Сначала победим словом, а чуть позже огнем Вооруженных Сил, – без сомнений утверждает Виталий Школьный.

Напомним, что канал "Украина" продолжает транслировать общенациональный марафон "Єдині новини" и участвовать в его производстве. Любимые программы и сериалы канала "Украина" выходят в эфире телеканала "Индиго TV".

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Напомним, телеведущая Анна Панова доверила свою историю музею "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Звезды Сегодня

В журналистике с 2017 года. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик.

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