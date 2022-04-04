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Создатели хита "Доброго вечора, ми з України!" заявили, что песня не является их собственностью

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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4 апреля, 16:34
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Авторы известного каждому украинцу хита "Доброго вечора, ми з України!" PROBASS & HARDI в эксклюзивном интервью журналистам "Зіркового шляху" канала "Украина" рассказали о создании суперпопулярной композиции и как мечтают продолжить ее историю.
Авторы хита "Доброго вечора ,ми з України!" рассказали, как создавалась песня
Авторы хита "Доброго вечора ,ми з України!" рассказали, как создавалась песня / Фото: Instagram

Талантливые музыканты PROBASS & HARDI признаются – музыкой занимаются далеко не первый год, однако сегодняшнее звучание диджеи искали долго. Написав основную часть песни "Доброго вечора, ми з України!", ребята поняли, что дополнить ее нужно определенными словами. Эти слова нашлись, когда музыканты просматривали интервью своих кумиров – группы "ДахаБраха", оттуда они вырезали легендарные слова солиста и замиксовали их. А уже готовую композицию отправили на согласование:

"ДахаБраха" – активно гастролирующий, занятый коллектив, а мы в то время были вообще неизвестными диджеями. Поэтому трек отложили на полку на год. Прошло время, и мы начали его играть, где-то постить и у украинцев возник интерес, поэтому мы его выпустили. Радиостанции сразу же взяли песню в ротацию, дальше просмотры в Ютубе, ролики в ТикТоке… и через месяц группа "ДахаБраха" написала нам: "А, вы об этом говорили", после чего еще и поддержали, сняв ТикТок, – рассказал PROBASS журналистам "Зіркового шляху".

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Однако были и неприятные моменты с песней – русские и белорусы начали переписывать и присваивать уже легендарный хит.

Это жалко! Можно придумать немало мелодий, а они и это стали воровать. Воруют земли, свободу, все, что можно, еще и за музыку взялись. Сегодня мы работаем над этой ситуацией, скоро все решим! – отметили музыканты.

Кроме того, артисты заверили – хит "Доброго вечора, ми з України!" сегодня не считают своей собственностью.

Мы как авторы сейчас не можем говорить, что это наша работа. Она была нашей в студии, во время монтажа, а когда мы его запремьерили, он стал народным – каждый украинец находит в нем что-то свое. Мы, в свою очередь, очень счастливы, что наша музыка может помогать – это важно для нас!

Сейчас ребята продолжают работать над новыми композициями. Идея одной из таких уже написана и отправлена​​группе "ДахаБраха". PROBASS & HARDI надеются, что это будет их первая большая премьера после войны.

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Напомним, Scorpions в поддержку Украины убрали из своего хита слово "Москва".

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Элина Пелешенко
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