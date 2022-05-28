Спорт-минутка: Лилия Ребрик в стильном костюме показала универсальную разминку (видео)

В такое тяжелое для нашей страны время состояние многих украинцев сильно ухудшилось – как моральное, так и физическое

Лилия Ребрик показала легкую разминку на каждый день / Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Многие психологи советуют людям, которые сейчас находятся в более-менее безопасном месте, стараться продолжать делать привычные вещи и следить за своим здоровьем настолько, насколько это возможно.

Ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик специально для Unicef Ukraine записала видео с легкими спортивными упражнениями, которые сможет повторить каждый.

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Лилия, надев стильный костюм баклажанового оттенка, выполняет легкий бег на месте, приседания и динамическую планку. Отличный вариант на каждый день.

Стоить помнить, что физические упражнения нужно выполнять прежде всего для поддержки своего здоровья, а уже потом следует думать о внешнем виде.

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В любом случае, подобные активности никому не помешают и будут полезные как для общего состояния организма, так и для того, чтобы держать себя в тонусе, не набирая лишние килограммы.

К слову, сейчас Лилия Ребрик находится с семьей на западе Украины. Ведущая продолжает работу – она появляется в эфире "Ранку з Україною" вместе с Анатолием Анатоличем.

Ранее Лилия Ребрик дала интервью сайтц "Сегодня", где рассказала о том, как она говорит с дочками о войне и какие эмоции переживает она и ее семья в это тяжелое для всех время.